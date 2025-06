Ľúbostný list Johna Lennona jeho budúcej manželke Cynthii čaká dražba

Londýn 16. júna (TASR) - Ľúbostný list Johna Lennona jeho budúcej manželke Cynthii z roku 1962, v ktorom sa sťažuje na chrápanie Paula McCartneyho, sa bude v júli predávať v aukčnom dome Christie's. Vtedy 21-ročný Lennon napísal list počas piatich nocí v apríli 1962, keď The Beatles účinkovali v Star-Clube v nemeckom Hamburgu, uvádza tlačová agentúra AFP.



„Milujem ťa a šialene mi chýbaš,“ píše v liste Lennon a následne pridáva oplzlý návrh. Lennon v liste spomína i blízkeho priateľa a pôvodného basgitaristu skupiny Stuarta Sutcliffa, ktorý zomrel niekoľko dní predtým. Dodáva, že zvažoval návštevu Sutcliffovej nemeckej snúbenice Astrid Kirchherrovej, „ale bolo by mi to strašne trápne“.



Z listu tiež vyplýva, že Lennon nesúhlasil s Cynthiinými plánmi na zdieľanie domu s McCartneyho vtedajšou priateľkou Dot Rhoneovou v Liverpoole. „Ani chvíľu by sme neboli sami. Predstav si, že by tam bola stále, keď by sme boli v posteli, a predstav si, že by tam Paul chodil stále dokola,“ píše Lennon.



Frontman liverpoolskej formácie sa sťažuje na posteľné návyky svojho kolegu a napísal: „Paul mi skáče po hlave (je na lôžku nado mnou) a chrápe.“ Lennon zakončil list slovami: „Prosím, počkaj na mňa, nebuď smutná, tvrdo pracuj a buď šikovná.“ Očakáva sa, že list sa na aukcii 9. júla vydraží za 40.000 libier.



Cynthia Powellová bola vo vzťahu s Lennonom od roku 1958, zosobášili sa v auguste 1962 a v apríli 1963 sa im narodil syn Julian. V roku 1968 sa rozviedli a o rok neskôr sa Lennon oženil s Yoko Ono, s ktorou mal druhého syna Seana.