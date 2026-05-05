Ľudí s príznakmi nákazy hantavírusom čoskoro evakuujú z výletnej lode
Na palube sa aktuálne nachádzajú dvaja ľudia s príznakmi hantavírusu a jedna osoba, ktorá s nimi bola v úzkom kontakte.
Autor TASR
Ženeva 5. mája (TASR) - Tri osoby s príznakmi nákazy hantavírusom na palube holandskej výletnej lode kotviacej pri Kapverdoch čoskoro evakuujú. V utorok to pre agentúru AFP uviedla predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Kapverdy Ann Lindstrandová. Holandská spoločnosť Oceanwide Expeditions ako prevádzkovateľ výletnej lode oznámila, že na palube neevidujú ďalšie osoby so symptómami, informuje TASR.
Na palube sa aktuálne nachádzajú dvaja ľudia s príznakmi hantavírusu a jedna osoba, ktorá s nimi bola v úzkom kontakte. Akonáhle budú evakuovaní, loď MV Hondius môže pokračovať v plavbe buď na španielske Kanárske ostrovy alebo do Holandska, ozrejmila Lindstrandová. WHO v utorok dopoludnia uviedla, že na MV Hondius nastúpil zdravotnícky personál, aby ľudí z plavidla evakuoval. Sanitka ich odvezie na letisko pri hlavnom meste Kapverd Praia, odkiaľ ich prepravia lietadlom.
„V tejto fáze neboli na palube zistené žiadne nové symptomatické prípady osôb okrem tých, ktoré boli nahlásené už skôr,“ uviedla Oceanwide Expeditions vo vyhlásení.
Prevádzkovateľ v pondelok potvrdil úmrtie troch cestujúcich, ktorých pravdepodobne usmrtil hantavírus. Dvaja zomreli na palube a jeden po odchode z nej. Plavidlo smerovalo z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé. WHO uviedla, že na základe jej informácií na palube lode nie sú žiadne potkany. Zároveň dodala, že riziko pre širšiu populáciu zostáva nízke.
