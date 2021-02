Ľudí vyliečených z covidu zadržiava Čína týždne v nemocniciach

Peking 11. februára (TASR) - Nemecko odporúča cestovanie do Číny iba v nevyhnutných prípadoch. Ako dôvod uviedlo kruté čínske opatrenia v boji proti koronavírusu. Úrady tam napríklad ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, zadržiavajú v nemocničnej karanténe ešte celé týždne. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Ľudí vyliečených z covidu napriek negatívnemu PCR testu aj testu na protilátky IgM a zelenému QR kódu hneď pri vstupe na územie krajiny prevezú do najbližšej nemocničnej karantény - držia ich tam niekoľko týždňov a podrobujú rozsiahlym prehliadkam," uviedlo vo štvrtok na webovej stránke nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



Toto môže postihnúť aj ľudí, "ktorí majú stále v krvi protilátky po nezistenej nákaze koronavírusom".



Tieto opatrenia sa podľa ministerstva vzťahujú aj na cestujúcich prichádzajúcich tým istým letom ako osoba, ktorú otestujú pozitívne na covid.



"Medicínske opatrenia čínskej strany sú invazívne a okrem každodenných odberov krvi sú medzi nimi často aj vyšetrenia počítačovou tomografiou," upozornilo nemecké ministerstvo na webe.



"Neodporúčame" cesty do Číny, "ktoré nie sú nevyhnutné", zdôraznilo.



V diplomatických kruhoch sa rozpráva o prípade, keď sa cestujúci s protilátkami proti covidu, ktoré ukazujú, že človek sa z nákazlivého ochorenia vyliečil, údajne dostal do problémov - bol to však výsledok zaočkovania, píše DPA.



Nemecké noviny Süddeutsche Zeitung napísali o prípade, keď nemeckého občana, ktorý prišiel do Číny v januári a ešte predtým sa vyliečil z covidu, zadržiavali v nemocnici od polovice januára, pretože mal pozitívny test na protilátky IgG.



Čína do veľkej miery zatvorila hranice pre cudzincov už v marci, ale Nemci s platným povolením na pobyt môžu vstúpiť na územie krajiny kvôli práci alebo stretnutiu s rodinou.



Krátko pred odchodom do Číny je človek povinný absolvovať rôzne testy. Po príchode je nariadená dvoj- až štvortýždňová karanténa v hoteli alebo v centrálnom ubytovacom zariadení.