ĽUDIA ČAKALI UŽ V NOCI: Dan Brown vydáva novú knihu
V novom Brownovom románe prichádza hlavná postava - profesor Robert Langdon - do Prahy na prednášku poprednej bádateľky, s ktorou nedávno nadviazal romantický vzťah.
Autor TASR
Praha 9. septembra (TASR) - V Prahe a New Yorku sa v utorok začala predávať nová kniha amerického spisovateľa Dana Browna. Autor bestsellerov ju pomenoval Tajomstvo všetkých tajomstiev a časť deja zasadil práve do českej metropoly. Prvých 100 čitateľov si na Staromestskej radnici v Prahe mohlo knihu kúpiť aj s originálnym podpisom autora. Niektorí nadšenci na mieste preto čakali už od pondelkového večera. Praha pri príležitosti vydania románu spustila dlhodobú kampaň, ktorá zahŕňa vychádzky po miestach spomínaných v knihe či špeciálnu edíciu suvenírov. V utorok to uviedla hovorkyňa organizácie Prague City Tourism Klára Janderová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V novom Brownovom románe prichádza hlavná postava - profesor Robert Langdon - do Prahy na prednášku poprednej bádateľky, s ktorou nedávno nadviazal romantický vzťah. Tá pripravuje kontroverznú knihu, ktorá prináša odhalenie o podstate ľudského vedomia a má potenciál vyvrátiť mnohé veci, ktorým ľudia po stáročia verili. Pokojný priebeh ich pražského pobytu však naruší vražda, po ktorej nastane chaos.
Prekladateľka knihy Michala Marková pre server Novinky.cz uviedla, že časť deja sa odohráva aj v New Yorku a v Londýne, ale Praha hrá v románe hlavnú rolu. „Začiatok sa odohráva v hoteli Four Seasons, ktorý podľa všetkého Dan Brown pozná zo svojich predchádzajúcich pobytov, pretože ten konkrétny apartmán existuje. Je to kúsok od Karlovho mosta, ktorý hrá v príbehu dôležitú rolu a je tiež zobrazený na obálke,“ dodala.
Pražské reálie s autorom konzultoval český redaktor knihy Petr Onufer. „Jednotlivé miesta, kde sa rôzne scény románu odohrávajú, vyberal veľmi starostlivo tak, aby vytvorili akúsi mentálnu mapy Prahy. Keď si ich po prečítaní románu prejdeme, zrazu sa nám Praha možno bude zdať trochu iná, než sme zvyknutí,“ avizoval Onufer.
Na špeciálnych vychádzkach venovaným Brownovej knihe sa ľudia pozrú napríklad do Klementina, Staronovej synagógy, do krytu Folimanka či Bastionu U Božích múk, ktoré sa v novom románe objavujú. V edícii suvenírov vo vizuále knihy budú dostupné magnetky, mince, záložky či zápisníky. Podľa zástupcov Prague City Tourism má kniha veľký potenciál priviesť do metropoly kultúrne motivovaných cestovateľov.
„Zo zahraničných skúseností vieme, že diela Dana Browna dokázali priaznivo ovplyvniť kultúrny turizmus. V Paríži napríklad po vydaní Da Vinciho kódu narástla návštevnosť Louvru o niekoľko percent, rovnako sa tak stalo aj pri Rosslyn Chapel v Škótsku. Podobný trend očakávame aj v Prahe, najmä ak by došlo k sfilmovaniu knihy Tajomstvo všetkých tajomstiev,“ podotkla Jana Adamcová z Prague City Tourism.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
