Ľudia, ktorí prežili holokaust, vyzývajú mladých voliť

Berlín 4. júna (TASR) - Osem ľudí, ktorí prežili holokaust, sa obrátilo na mladých obyvateľov v otvorenom liste, aby využili svoj hlas v prospech demokracie. "Pre milióny z vás sú voľby do Európskeho parlamentu prvými voľbami v živote, pre mnohých z nás však môžu byť už poslednými," píše sa v liste, ktorý bol v utorok zverejnený v Berlíne, uvádza TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



"Dajte demokracii šancu. Choďte voliť. Ukážme spoločne, že 'Nikdy viac' nie je len fráza, ale prísľub. Prísľub, ktorý platí aj dnes. A zajtra. A navždy," uvádza sa v otvorenom liste.



Medzi signatármi je 102-ročný Georg Stefan Troller, Leon Weintraub, Walter Frankenstein, Eva Szepesiová, Ruth Winkelmannová a Margit Korgeová. List podpísali aj 88-ročná Renate Arisová a 81-ročná Eva Umlaufová, ktoré ako deti prežili nacistické prenasledovanie.



Otvorený list má názov "Teraz a už nikdy viac".



"Štyria z piatich mojich najbližších príbuzných, moji súrodenci, rodičia, bratranci, boli zavraždení," uviedol Weintraub.



"To je výsledok, dôsledok postoja v zmysle 'My sme lepší ako ostatní', a dôsledok týchto radikálnych myšlienok, pohŕdania inými, xenofóbie. To bohužiaľ znamená, že história by sa mohla zopakovať, ale to sa nesmie stať," vyhlásil Weintraub.



Frankenstein zdôraznil, že má skúsenosti z rokov 1932 a 1933: "Dobre viem, že vtedy bol podobný vývoj ako dnes - slabá demokratická vláda a strana, ktorá zmobilizovala nespokojných ľudí," vysvetlil 99-ročný Frankenstein.



Otvorený list zverejnila v utorok organizácia Avaaz a je možné ho podpísať. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v celej Európskej únii od 6. do 9. júna.