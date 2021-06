Ľudia očkovaní Pfizerom majú menej protilátok na indický variant

Londýn 4. júna (TASR) - Ľudia, ktorí dostali vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, majú menej protilátok na indický variant koronavírusu v porovnaní s ostatnými variantmi, ukázali nové údaje. Informáciu priniesla v piatok britská stanica Sky News.



Hladina týchto protilátok je nižšia so stúpajúcim vekom a časom klesá, ukázala tiež analýza krvných vzoriek od 250 zdravých ľudí.



Tieto údaje sú ďalším dôkazom podporujúcim názor, že zraniteľní ľudia by mali do jesene dostať posilňujúcu dávku vakcíny, myslia si výskumníci.



Údaje, pochádzajúce od Inštitútu Francisa Cricka a Biomedicínskeho výskumného centra UCLH v Londýne, takisto potvrdzujú súčasné plány Británie skrátiť čas medzi dávkami vakcíny.



Zistilo sa, že po jednej dávke vakcíny od Pfizeru sa u prijímateľov menej pravdepodobne vytvoria také vysoké hladiny protilátok na indický variant koronavírusu (známy aj ako delta variant), aké sa vytvoria na britský variant (označovaný tiež ako alfa).



Vedci však tvrdia, že samotné hladiny protilátok nepredpovedajú účinnosť vakcíny, a potrebné sú preto ďalšie štúdie.



Nižšie hladiny protilátok však stále proti koronavírusu chránia, dodali odborníci.



Vládne presvedčenie, že teraz je v Spojenom kráľovstve dominantný indický variant. Prvé dôkazy naznačujú, že indický variant môže znamenať zvýšené riziko hospitalizácie v porovnaní s britským variantom, píše Sky News.



Podľa poradkyne UCLH pre nákazlivé choroby Emmy Wallovej je nutná opatrnosť a najdôležitejšie je zaistiť, aby čo najviac ľudí nemuselo byť hospitalizovaných. Podľa nej je preto potrebné rýchlo podať ľuďom druhú dávku vakcín a poskytnúť aj posilňujúce dávky osobám s oslabeným imunitným systémom.