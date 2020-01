Ľudia ohrození výbuchom sopky Taal dostali 24 hodín na evakuáciu

Manila 22. januára (TASR) - Obyvateľov žijúcich v okolí sopky Taal na Filipínach, ktorí napriek hroziacemu nebezpečenstvu erupcie nechcú opustiť svoje domovy, miestni predstavitelia v stredu vyzvali, aby do 24 hodín odišli zo svojich príbytkov. Informovala o tom agentúra DPA.



Úrady varovali, že ľudia, ktorí ignorujú výzvy na evakuáciu, by nemali očakávať pomoc v prípade, že dôjde k výbuchu sopky. "Nebude to na zodpovednosti úradníkov, ak sa zanovití obyvatelia, ktorí sa vkrádajú späť do svojich domov, ocitnú v čase erupcie uprostred nebezpečnej zóny," upozornil šéf regionálnej polície Vicente Danao vo vysielaní rozhlasovej stanice DZMM.



"Do štvrtkového rána prinútime všetkých odísť, aj keby sme ich museli odvliecť," povedal Danao. Dodal, že tí, čo budú chcieť zostať, by sa mali rovno priviazať k domu.



Mnohí z miestnych obyvateľov sa totiž každý deň vracajú do svojich príbytkov — niektorí síce len na krátky čas, aby skontrolovali svoje domy, zachránili dobytok a poupratovali, ale iní po tom, ako sa zdalo, že sa sopka už upokojila, vo svojich domoch zostávajú.



Sopka Taal, ktorá sa nachádza v provincii Batangas približne 66 kilometrov južne od filipínskeho hlavného mesta Manila, začala nepravidelne chrliť popol, paru a lávové fontány 12. januára a jej aktivita si odvtedy vyžiadala evakuáciu viac ako 235.000 ľudí.



Filipínsky ústav vulkanológie a seizmológie (PHIVOLCS) v utorok ponechal v súvislosti so sopkou Taal v platnosti štvrtý stupeň výstrahy, keďže sprievodné otrasy údajne naznačujú, že v jej kráteri sa stále nachádza magma a môže nastať výbuch.