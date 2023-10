Ľudia po celom svete sa zúčastnili na propalestínskych protestoch

Londýn/Paríž/Berlín 29. októbra (TASR) - Stovky tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v mestách po celej Európe, Blízkom východe i Ázii, aby preukázali podporu Palestínčanom v čase, keď Izrael rozširuje svoj vzdušný a pozemný útok na pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Jeden z najväčších pochodov na podporu Palestínčanov sa konal v Londýne, kde veľké davy ľudí pochodovali smerom do centra mesta a žiadali britskú vládu, aby vyzvala na prímerie. Vláda britského premiéra Rishiho Sunaka totiž podobne ako Spojené štáty nevolá po prímerí a namiesto toho žiada zavedenie tzv. humanitárnych prestávok, počas ktorých by sa ľudom v Gaze mohla doručiť pomoc.



Išlo v poradí už o tretí víkend, počas ktorého sa v britskej metropole konali takéto zhromaždenia. Londýnska metropolitná polícia očakávala, že sa na proteste v sobotu zúčastní približne 100.000 ľudí, pričom naň dohliadalo asi 1000 policajtov a protesty boli zakázane v okolí izraelského veľvyslanectva v Londýne. Sobotňajší protest bol pritom pokojný, no polícia počas neho zadržala dve osoby.



Niekoľko stoviek ľudí sa na podporu Palestínčanov zišlo v sobotu aj v Berlíne. Mnohí tam niesli plagáty s nápismi odsudzujúcimi útok Izraela na pásmo Gazy alebo kritizujúcimi podporu, ktorú Izraelu preukazuje nemecká vláda. V piatok pritom policajti rozháňali niekoľko nepovolených protestov v Berlíne i v Hamburgu, pripomína agentúra DPA.



Malé zhromaždenie na podporu Palestínčanov sa v sobotu konalo i v Paríži napriek tomu, že v niektorých mestách vo Francúzsku sú propalestínske demonštrácie zakázané. Niekoľko stoviek ľudí pochodovalo aj v Marseille na juhu Francúzska.



Podobné protesty sa okrem toho konali aj v Kodani, Ríme či Štokholme.



Po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra preukazujú podporu a sympatie Izraelu mnohé západné krajiny. Reakcia Izraela protiútokmi na pásmo Gazy vyvolala však aj nevôľu, a to najmä medzi arabskými a moslimskými krajinami.



Veľký protest sa v sobotu konal napríklad aj v Turecku, kde turecký prezident Tayyip Erdogan označil Izrael za okupanta. Demonštrácie sa okrem toho konali napríklad aj v irackom Bagdad či na západnom brehu Jordánu. V Malajzii zase veľký dav ľudí protestoval pred budovou amerického veľvyslanectva v Kuala Lumpur.