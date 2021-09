Ľudia pochodovali na podporu Kanaďanov zadržiavaných v Číne

Ottawa 6. septembra (TASR) - Stovky ľudí sa v nedeľu zúčastnili na pochode v kanadskej metropole Ottawa, aby vyjadrili podporu dvom Kanaďanom zadržiavaným v Číne. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Ľudia v rámci pochodu prešli 7000 krokov, aby si pripomenuli 1000 dní od zadržania oboch mužov. Podobné zhromaždenia sa konali i v ďalších mestách po celom svete vrátane Bruselu, New Yorku, Washingtonu, Soulu a Singapuru.



Čínske úrady v decembri 2018 zatkli podnikateľa Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga a vlani v júni ich obvinili zo špionáže. Separátne súdne procesy sa s nimi následne konali v marci.



"Ide o nespravodlivé zadržania," povedala pre AFP Kovrigova manželka Vina Nadjibullahová.



"Tieto pochody sú o solidarite s našimi Michaelmi. Majú vyjadriť uznanie ich sile a odolnosti," povedala. Pochody majú podľa jej slov byť aj výzvou na podniknutie krokov s cieľom ukončiť patovú situáciu a urobiť "všetko, čo je možné," na ukončenie tejto nespravodlivosti a zabezpečenie návratu zadržiavaných Kanaďanov.



Jej manžel (Kovrig) takisto vo svojej cele každý deň prejde 7000 krokov. "Kráča do kruhu, 7000 krokov, často pri tom drží knihu čítajúc, recitujúc piesne a modlitby," povedala.



Niekoľko dní pred zatknutím dvojice Kanaďanov v decembri 2018 zadržali vo Vancouveri Meng Wan-čou, manažérku čínskej firmy Huawei, a to na základe zatykača vydaného úradmi USA. Spojené štáty voči čínskej manažérke vzniesli obvinenia z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia sankcií voči Iránu.



Kanada a ďalšie západné krajiny vnímali zatknutie dvojice Kanaďanov ako odplatu za jej zadržanie. Vzťahy medzi Ottawou a Pekingom sa v dôsledku týchto káuz výrazne zhoršili.