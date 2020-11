Ľudia prichádzajúci do Anglicka si budú môcť skrátiť karanténu

Londýn 24. novembra (TASR) - Ľudia prichádzajúci do Anglicka z rizikových krajín budú môcť od 15. decembra podstúpiť namiesto dvojtýždňovej iba 5-dní trvajúcu karanténu v prípade, ak sa po jej uplynutí preukážu negatívnym testom na koronavírus. Uviedol to v utorok britský minister dopravy Grant Shapps, informuje agentúra DPA.



Zmena sa však nevzťahuje na ľudí prichádzajúcich do Severného Írska, Škótska alebo Walesu, pre ktorých naďalej platí 14-dňová karanténa. V Anglicku má totiž takéto opatrenia právomoc zavádzať ústredná britská vláda. V ostatných častiach Spojeného kráľovstva - Škótsku, Severnom Írsku a Walese - o takýchto krokoch rozhodujú regionálne vlády.



Cestujúci z miest, ktoré sa nenachádzajú na britskom zozname rizikových krajín, môžu po príchode do Anglicka podstúpiť test na ochorenie COVID-19 v piaty alebo po piatom dni strávenom v domácej izolácii.



"Naša nová stratégia testovania nám umožní slobodnejšie cestovať, vidieť našich blízkych a podieľať sa na riadení medzinárodného obchodu. Tým, že dávame ľuďom možnosť otestovať sa v piaty deň, podporujeme aj cestovný ruch, ktorý sa otriasa z následkov pandémie," uviedol Shapps.



Predstavitelia cestovného ruchu túto politiku privítali, opísali ju však ako "dávno oneskorenú", píše DPA



Britský premiér Boris Johnson v pondelok oznámil, že čiastočný lockdown na území Anglicka sa skončí 2. decembra. Anglicko sa tak vráti k trojstupňovému systému opatrení, ktorý vláda predstavila v septembri. Opatrenia v rámci jednotlivých stupňov však budú sprísnené.



Ľudia sa po skončení čiastočného lockdownu platného od 5. novembra budú môcť stretávať na otvorených priestranstvách v maximálnom počte šesť osôb a otvorené budú obchody, ktoré nie sú nevyhnutné, telocvične, rekreačné zariadenia i kaderníctva.



Povolené budú aj svadby, športovanie na vonkajších priestranstvách a hromadné modlitby.



Spojené Kráľovstvo je podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa s viac ako 55.000 úmrtiami a s vyše 1,5 miliónom potvrdených prípadov nákazy koronavírusom jednou z najviac postihnutých krajín v Európskej únii.