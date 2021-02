Ľudia prichádzajúci do Británie musia absolvovať dva testy a karanténu

Londýn 9. februára (TASR) - Všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva budú musieť nastúpiť do karantény a počas nej absolvovať dva testy na koronavírus SARS-CoV-2, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC. Cieľom opatrenia je zabrániť preniknutiu cudzokrajných variantov vírusu do krajiny.



Test by mali ľudia absolvovať v druhý a ôsmy deň karantény, ktorá bude trvať desať dní.



Britské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že tento krok poskytne "ďalšiu úroveň ochrany" a úradom umožní účinnejšie sledovať nové prípady nákazy.



Podrobnejšie informácie má neskôr poskytnúť britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Cestujúci prichádzajúci do Británie sa už teraz musia preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, aby im bol povolený vstup do krajiny, pripomína BBC. Osobám, ktoré na územie krajiny pricestujú bez testu, hrozí pokuta do výšky až 500 libier (569,26 eura).



Cestujúci prichádzajúci z krajín, ktoré nie sú na zozname "vysoko rizikových", budú môcť karanténu ukončiť v piaty deň - po negatívnom výsledku testu.



Britská vláda minulý štvrtok (4. februára) potvrdila, že ľudia vracajúci sa z 33 krajín označených za rizikové budú musieť absolvovať desaťdňovú karanténu vo vládou schválených zariadeniach.



Vstup do krajiny nebude povolený osobám, ktoré nie sú britskými občanmi, a v období desiatich dní pred príchodom navštívili niektorú z týchto vysoko rizikových krajín. Patria medzi ne najmä krajiny Južnej Ameriky a Afriky a z európskych krajín Portugalsko.