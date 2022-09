FOTO: Ľudia prišli prejaviť úctu Alžbete II. do katedrály v Edinburgu

Edinburg 12. septembra (TASR) - Rakvu so zosnulou kráľovnou Alžbetou II. vystavili v pondelok večer so štátnymi poctami v Katedrále svätého Egídia v Edinburgu. TASR informácie prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.Verejnosť sa počas najbližšieho dňa môže prísť do katedrály rozlúčiť s panovníčkou. Rakvu v utorok popoludní prevezú letecky do Londýna. Pred katedrálou sa už od rána tvoril rad ľudí, ktorí panovníčke prišli vzdať poslednú úctu. Katedrála svätého Egídia bude otvorená celú noc; jeden z jej správcov však pre Sky News povedal, že dostať sa dovnútra sa nemusí podariť všetkých čakajúcim.Alžbetine pozostatky do gotického chrámu v centre Edinburghu previezli v pondelok popoludní zo zámku Holyrood, ktorý je oficiálnym sídlom britských panovníkov v Škótsku. V sprievode za rakvou kráčal jej najstarší syn, nový kráľ Karol III., a jeho traja súrodenci - princezná Anna a princovia Andrew a Edward. Následne sa konala bohoslužba.Karol III. sa v pondelok pred vystúpením v škótskom parlamente stretol so škótskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou. Tá v priestoroch parlamentu prečítala sústrastný prejav, v ktorom zosnulú kráľovnú nazvala v prudko sa meniacich časoch. Karol III. následne formálne potvrdil prenos titulov, ktoré mu patria v Škótsku, na svojho staršieho syna princa Williama.