< sekcia Zahraničie
Ľudia protestovali proti izraelskej výletnej lodi v gréckom prístave
Demonštranti protestovali proti postupu Izraela v Pásme Gazy a požadovali väčšiu podporu pre palestínske obyvateľstvo.
Autor TASR
Atény 3. júna (TASR) - Stovky ľudí demonštrovali v stredu ráno v gréckom prístave v meste Pireus v blízkosti Atén proti príchodu izraelskej výletnej lode Crown Iris, informoval internetový denník EfSyn. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Zhromaždenie zorganizovali ľavicové organizácie, odbory a podporné občianske skupiny.
Demonštranti protestovali proti postupu Izraela v Pásme Gazy a požadovali väčšiu podporu pre palestínske obyvateľstvo.
Počas uplynulej letnej sezóny sa v gréckych prístavoch počas plavieb lode Crown Iris po Egejskom mori uskutočnilo niekoľko podobných protestov.
Podľa správ gréckych médií prebehlo zhromaždenie v Pireu prevažne pokojne. Na mieste protestu bola prítomná polícia, aby zabránila možným nepokojom.
Protesty vyvolávajú zmiešané reakcie verejnosti. Kým účastníci chcú upriamiť pozornosť na situáciu na palestínskych územiach, kritici varujú pred možnými dôsledkami pre cestovný ruch. Zdôrazňujú tiež, že izraelskí turisti by nemali niesť kolektívnu zodpovednosť za politiku svojej vlády.
Zhromaždenie zorganizovali ľavicové organizácie, odbory a podporné občianske skupiny.
Demonštranti protestovali proti postupu Izraela v Pásme Gazy a požadovali väčšiu podporu pre palestínske obyvateľstvo.
Počas uplynulej letnej sezóny sa v gréckych prístavoch počas plavieb lode Crown Iris po Egejskom mori uskutočnilo niekoľko podobných protestov.
Podľa správ gréckych médií prebehlo zhromaždenie v Pireu prevažne pokojne. Na mieste protestu bola prítomná polícia, aby zabránila možným nepokojom.
Protesty vyvolávajú zmiešané reakcie verejnosti. Kým účastníci chcú upriamiť pozornosť na situáciu na palestínskych územiach, kritici varujú pred možnými dôsledkami pre cestovný ruch. Zdôrazňujú tiež, že izraelskí turisti by nemali niesť kolektívnu zodpovednosť za politiku svojej vlády.