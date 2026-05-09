Ľudia protestovali proti účasti Izraela na Benátskom bienále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rím 9. mája (TASR) - Viac ako 2000 ľudí sa v piatok, deň pred otvorením 61. ročníka Benátskeho bienále, zhromaždilo na proteste proti účasti Izraela na tomto prestížnom umeleckom festivale. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Video zverejnené na webovej stránke talianskeho denníka Corriere della Sera zachytáva stret medzi demonštrantmi a políciou. Na záberoch je vidieť policajtov, ako so štítmi a obuškami zadržiavajú protestujúcich, ktorí mávajú palestínskymi vlajkami.

Izrael čelí medzinárodnej kritike za svoju vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej bolo podľa palestínskych zdravotníckych úradov do konca roku 2025 zabitých vyše 71.000 ľudí. Kritici obviňujú Izrael z vojnových zločinov a genocídy počas konfliktu.

Benátske bienále (La Biennale di Venezia) je jedna z najprestížnejších a najstarších medzinárodných prehliadok súčasného umenia na svete, založená v roku 1895. Koná sa každé dva (nepárne) roky v Benátkach, pričom zahŕňa národné pavilóny v Giardini a výstavy v priestoroch Arsenale.
