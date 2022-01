Ľudia sa v Prahe naposledy rozlúčili s režisérom Dušanom Kleinom

Praha 21. januára (TASR) - V pražskej štvrti Strašnice sa verejnosť v piatok naposledy rozlúčila s filmovým režisérom a scenáristom Dušanom Kleinom, pochádzajúcim zo Slovenska. Zomrel 9. januára vo veku 82 rokov. Správu priniesol český portál Novinky.cz.



Podľa syna Davida filmár podľahol dlhej chorobe v jednej z pražských nemocníc.



Na rozlúčku do krematória prišli okrem iných Jaroslav Uhlíř, Zlata Adamovská, Miroslav Donutil, riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák či Kleinov študent a režisér Jiří Strach (filmy Anjel Pána).



Strach vo svojom smútočnom príhovore zdôraznil Kleinovu ľudskosť a empatiu. "Aj mlčať s Dušanom bolo väčšou školou než desiatky hodín teoretických prednášok," povedal.



Zo záznamu prehovorili herci Pavel Kříž, Viktor Preiss, Pavel Zedníček a Miroslav Donutil, režisér a spisovateľ Patrik Hartl alebo prezident Hereckej asociácie Ondřej Kepka. O hudobný sprievod sa osobne postaral skladateľ a klavirista Petr Malásek.



Strach novinárom pred krematóriom povedal: "Obsadzoval ma do rôznych malých rolí ’blbcov’. Ako študenti na FAMU sme sa od neho naučili nielen to, ako sa filmuje, ale snažili sme sa z neho nasať charizmu ľudskosti, ktorá je potrebná k filmom, ktoré tvorcu prežijú."



Klein sa najviac preslávil sériou komediálnych filmov o "básnikoch" v 80. rokoch 20. storočia. Prvým bol film Ako svet prichádza o básnikov a posledným, šiestym Ako básnici čakajú na zázrak (2016).



Okrem básnikov nakrútil napríklad satiru Dobří holubi se vracejí s Milanom Kňažkom, Vážení přátelé, ano, Andělské oči a tiež seriály Hříchy pro pátera Knoxe podľa predlohy Josefa Škvoreckého, Strážce duší, Manželská tonutí či Cukrárna.



Dušan Klein sa narodil tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, 27. júna 1939, v Michalovciach. Vzhľadom na židovský pôvod sa musel počas vojny skrývať, časť detstva prežil v koncentračnom tábore Terezín a len o vlások unikol transportu smrti. Bol jedným z posledných sto židovských detí, ktoré nestihli nacisti z terezínskeho geta odsunúť v transportoch smrti.