Ľudia si minútou ticha v Prahe uctili pamiatku obetí streľby

Praha 21. decembra (TASR) - Študenti, pedagógovia a verejnosť si v sobotu tichým pietnym aktom pred budovou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe uctili pamiatku obetí vlaňajšej tragickej streľby. Rektorka UK Milena Králíčková uviedla, že na to, aby sa s tragédiou vyrovnali, v sebe museli nájsť odhodlanie, vieru, nádej, dôveru v druhých a tiež v akademické spoločenstvo, informuje spravodajkyňa TASR.



Spomienkové udalosti sa začali o 15.00 h v Akademickej farnosti, kde sa pre pozvaných hostí v Kostole svätého Salvátora uskutočnil benefičný koncert nazvaný Rok potom. Iniciovala ho študentka Ústavu hudobnej vedy na FF UK. Práve jeho riaditeľka bola jednou z obetí strelca. Výťažok z koncertu podporí organizáciu SOFA (Society for all), ktorá sa stará o duševné zdravie detí a dospievajúcich.



Hosťom sa prihovorila rektorka Králíčková, dekanka Eva Lehečková a tiež farár Akademickej farnosti Tomáš Halík. "Hoci cítime bolesť a spomíname, nemyslíme dnes len na stratu, ale vnímame aj silu, ktorá tento rok z našej akademickej obce vzišla. Vnímame podporu, ktorú sme si navzájom dali, aj odvahu pokračovať v štúdiu a práci," povedala v kostole Králíčková. Halík podotkol, že nie je v ľudskej moci zlo zo sveta odstrániť a v moci ľudskej racionality ho úplne pochopiť a vysvetliť. Na koncerte sa zúčastnil aj český prezident Petr Pavel.



Po skončení koncertu sa jeho účastníci spolu s ďalšími ľuďmi vydali v sprievode smerom k budove univerzity na Námestí Jana Palacha, kde k streľbe došlo. Pamiatku obetí si tam uctili minútou ticha. Rodinní príslušníci obetí k pamätníku položili lampáše. Ostatní ľudia potom kládli kvety a zapaľovali sviečky. Počas spomienkového aktu vystúpil aj Zbor Univerzity Karlovej.



Pietny program pokračuje v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade, kde sa koná svätá omša za obete streľby, a modlitbové stretnutie organizuje aj Českobratská cirkev evanjelická. Na znamenie smútku sú od piatka do nedele vlajky na vládnych budovách, na budove Poslaneckej snemovne, Senátu a ďalších inštitúcií spustené na pol žrde. Pamiatku obetí si minútou ticha na začiatku schôdze uctili v piatok poslanci a v stredu pred rokovaním vlády aj ministri.



V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.



