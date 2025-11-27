Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Ľudia v Bulharsku protestovali pred budovou parlamentu proti rozpočtu

.
Demonštranti pískajú a mávajú bulharskými vlajkami, keď tisíce ľudí vyšli do ulíc bulharskej metropoly Sofia, aby odsúdili prudké zvýšenie daní v návrhu rozpočtu na budúci rok pred jeho konečným schválením v parlamente v stredu 26. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Hoci demonštráciu zorganizovala proeurópska aliancia CC/BD, získala si údajne aj podporu krajne pravicových a proruských hnutí, píše agentúra AFP.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sofia 27. novembra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa v stredu zhromaždilo pred bulharským parlamentom v hlavnom meste Sofia na protest proti návrhu rozpočtu na rok 2026. Ten je podľa demonštrantov pokusom o zamaskovanie rozšírenej korupcie v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Demonštranti obkľúčili budovu parlamentu v Sofii, aby zabránili zákonodarcom v odchode. Vyzvali politikov „mafie“, aby odstúpili, pričom držali transparenty s nápisom „Nie podozrivým obchodom“.

Návrh, ktorý rozprúdil vlnu negatívnych reakcií zahŕňa zvýšenie daní a platov vo verejnom sektore, hoci kritici tvrdia, že inštitúcie spravujúce verejné financie Bulharska sú natoľko skorumpované, že tieto opatrenia korupciu len upevnia.

Hoci demonštráciu zorganizovala proeurópska aliancia CC/BD, získala si údajne aj podporu krajne pravicových a proruských hnutí, píše francúzska agentúra.

Očakáva sa, že parlament návrh schváli v prvom decembrovom týždni. Keďže Bulharsko 1. januára vstúpi do eurozóny, rozpočet bude prvým rozpočtom krajiny vypočítaným v európskej mene.

Pri predkladaní návrhu bulharská vláda trvala na tom, že jej „prioritou“ je „zaistiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií“ v najchudobnejšej krajine Európskej únie.

Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International patrí Bulharsko spolu s Maďarskom a Rumunskom medzi najviac skorumpované členské štáty EÚ.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom