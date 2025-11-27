< sekcia Zahraničie
Ľudia v Bulharsku protestovali pred budovou parlamentu proti rozpočtu
Hoci demonštráciu zorganizovala proeurópska aliancia CC/BD, získala si údajne aj podporu krajne pravicových a proruských hnutí, píše agentúra AFP.
Autor TASR
Sofia 27. novembra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa v stredu zhromaždilo pred bulharským parlamentom v hlavnom meste Sofia na protest proti návrhu rozpočtu na rok 2026. Ten je podľa demonštrantov pokusom o zamaskovanie rozšírenej korupcie v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Demonštranti obkľúčili budovu parlamentu v Sofii, aby zabránili zákonodarcom v odchode. Vyzvali politikov „mafie“, aby odstúpili, pričom držali transparenty s nápisom „Nie podozrivým obchodom“.
Návrh, ktorý rozprúdil vlnu negatívnych reakcií zahŕňa zvýšenie daní a platov vo verejnom sektore, hoci kritici tvrdia, že inštitúcie spravujúce verejné financie Bulharska sú natoľko skorumpované, že tieto opatrenia korupciu len upevnia.
Hoci demonštráciu zorganizovala proeurópska aliancia CC/BD, získala si údajne aj podporu krajne pravicových a proruských hnutí, píše francúzska agentúra.
Očakáva sa, že parlament návrh schváli v prvom decembrovom týždni. Keďže Bulharsko 1. januára vstúpi do eurozóny, rozpočet bude prvým rozpočtom krajiny vypočítaným v európskej mene.
Pri predkladaní návrhu bulharská vláda trvala na tom, že jej „prioritou“ je „zaistiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií“ v najchudobnejšej krajine Európskej únie.
Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International patrí Bulharsko spolu s Maďarskom a Rumunskom medzi najviac skorumpované členské štáty EÚ.
