Počas zbraňovej amnestie Česi odovzdali 3678 nelegálne držaných zbraní

Praha 2. augusta (TASR) - Česi v rámci zbraňovej amnestie, ktorá trvala tento rok od konca januára do 31. júla, odovzdali alebo si nechali zaregistrovať 3678 zbraní a 133.000 kusov streliva.



S odvolaním sa na vyhlásenie policajného prezídia o tom v pondelok informoval spravodajský kanál Českej televízie.



Všetci mohli bez vysvetľovania a bez postihu odovzdať nelegálne držané zbrane, mohli tiež požiadať o ich zaregistrovanie a legálne si ich ponechať.



Ľudia najčastejšie odovzdávali krátke strelné zbrane, ako sú pištole a revolvery. Niektorý materiál nemohli bezpečne priniesť osobne, policajní pyrotechnici preto v 141 prípadoch museli uskutočniť výjazd, aby odborne zaistili muníciu na mieste.



Z celkového počtu 3678 odovzdaných zbraní ich bolo najviac v Stredočeskom kraji, a to 550. Nasledovali Praha so 464 zbraňami a Juhomoravský kraj s 367 zbraňami. Najmenej – 77 – ich odovzdali v Karlovarskom kraji, uviedlo policajné prezídium.



Vyskytlo sa aj niekoľko kuriozít. Muž z Královohradeckého kraja odovzdal úradom tank T-34 a samohybné delo SD-100, obe sovietskej výroby. Obrnené stroje mal v legálnom vlastníctve od 90. rokov, ale mal pochybnosti, či sú podľa súčasných predpisov dostatočne znehodnotené.



V Olomouckom kraji ľudia odovzdali opakovacie pušky nemeckej výroby z druhej svetovej vojny.



Policajti všetky odovzdané zbrane preverili v evidenciách a následne ich odoslali na balistické expertízy. Zatiaľ nezistili, že by zbrane súviseli so spáchaním trestnej činnosti, ale expertízy sa ešte neskončili.



Zbraňová amnestia bola v Českej republike pred týmto rokom vyhlásená už štyrikrát, pri poslednej v roku 2014 bolo odovzdaných 5877 zbraní a takmer pol milióna kusov streliva.



Vlastniť a nosiť strelnú zbraň smie v Česku legálne iba ten, kto je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Výnimku tvoria zbrane, ktoré nepodliehajú registrácii na policajnom útvare. Novela, ktorá začala platiť v januári, zjednodušila spôsob likvidácie zbraní a taktiež zaviedla nové kategórie.



Počet legálne nahlásených zbraní a vydaných zbrojných preukazov v Česku v uplynulých rokoch rastie. Vlani polícia evidovala vyše 300.000 vydaných preukazov a 900.000 zbraní.



Česká Poslanecká snemovňa v júni schválila senátne doplnenie Charty základných práv a slobôd, podľa ktorého bude právo brániť seba a iných so zbraňou za zákonných podmienok ústavne zakotvené. Predminulý týždeň zmenu potvrdil aj Senát.