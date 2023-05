Ľudia v Izraeli protestujú proti návrhu reformy súdnictva

Jeruzalem 4. mája (TASR) - Izraelskí demonštranti vo štvrtok zablokovali cesty v Tel Avive a na iných miestach a pokračovali v protestoch proti kontroverznej vládnej reforme súdneho systému. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Očakávala sa menšia účasť, demonštranti s izraelskými vlajkami napriek tomu zablokovali dôležité cestné komunikácie. Polícia zatkla jedného protestujúceho za vyvolávanie nepokojov.



Štvrtková demonštrácia sa venovala aj rastúcim životným nákladom v Izraeli a udeľovaniu výnimiek z povolávania do armády pre väčšinu ultraortodoxných Židov. V Tel Avive zafarbili vodnú plochu pred izraelským národným divadlom na bielo, čím chceli poukázať na zdraženie mlieka.



Izraelská vláda by presadením navrhovanej reformy súdnictva okrem iného získala väčšie kompetencie pri vymenovávaní sudcov a parlament by mohol zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou. Kritici tvrdia, že návrh predstavuje hrozbu pre tamojšiu demokraciu.



Spojenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua trvajú na tom, že im ide iba o obmedzenie nadmerných právomocí nevolených sudcov.



Proti návrhu protestujú Izraelčania už viac ako štyri mesiace aj napriek tomu, že Netanjahu v marci kontroverzný reformný plán dočasne pozastavil. Prezident Jicchak Herzog nedávno označil spory vyvolané návrhom na reformu súdnictva za "najvážnejšiu vnútornú krízu" za 75 rokov existencie Izraela.