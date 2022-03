Ľudia v Kábule vyjadrovali nesúhlas so zatvorením dievčenských škôl

Islamabad 26. marca (TASR) - Desiatky učiteľov, študentov a aktivistiek za práva žien sa v sobotu zhromaždili v hlavnom meste Afganistanu Kábul, aby vyjadrili nespokojnosť so zatvorením škôl pre dievčatá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Miestne médiá podľa DPA zverejnili zábery desiatok žien a dievčat v školských uniformách, ktoré žiadali rešpektovanie svojich práv na štúdium a prácu. Chcú, aby boli v krajine opätovne otvorené všetky dievčenské školy. Sobotňajší pochod sa podľa jedného z organizátorov začal pred budovou afganského ministerstva školstva a jeho priebeh bol nenásilný, píše DPA.



Afganské militantné hnutie Taliban v stredu 23. marca nariadilo zatvoriť dievčenské školy v Afganistane niekoľko hodín po tom, ako boli znovuotvorené. Hnutie dôvod tohto rozhodnutia neuviedlo.



Ministri zahraničných vecí Británie, Kanady, Francúzska, Talianska, Nórska, Spojených štátov a tiež vysoký predstaviteľ EÚ vo štvrtok v spoločnom vyhlásení uviedli, že rozhodnutie Talibanu poškodí vyhliadky na uznanie jeho vlády medzinárodným spoločenstvom.



"Naše posolstvo je jasné: Všetkým dievčatám v Afganistane by malo byť umožnené chodiť do školy," uviedlo v piatok v spoločnom vyhlásení desať z 15 členských krajín Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



Ženy v Afganistane majú zákaz pracovať vo väčšine vládnych pozícií a zatvorené sú takmer všetky stredné dievčenské školy. Od prevzatia moci v auguste 2021 Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim 1. – 6. triedu.