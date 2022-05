Ľudia v Madride protestovali proti návšteve Juana Carlosa

Madrid 22. mája (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí sa v nedeľu popoludní zišlo v Madride, aby vyjadrili nespokojnosť s návštevou bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa. Ten sa vo štvrtok nakrátko vrátil do vlasti po takmer dvoch rokoch v dobrovoľnom exile v Spojených Arabských Emirátoch (SAE). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca španielskej vlády povedal, že v centre Madride sa zhromaždilo približne 300 osôb. Účastníci niesli zástavy z obdobia druhej španielskej republiky (1931-39) a bannery s nápismi, ktoré žiadali spravodlivosť a uväznenie bývalého kráľa. Ten čelil obvineniam v spojitosti s korupciou a legalizáciou výnosov z trestnej činnosti.



Juan Carlos (84) sa do Španielska vrátil vo štvrtok 19. mája po prvý raz od augusta 2020. Bývalý kráľ (1975-2014) v Španielsku čelil trom vyšetrovaniam, všetky však boli začiatkom marca tohto roku definitívne uzavreté bez vznesenia obvinení. To mu umožnilo krátky návrat do vlasti. Španielska vláda premiéra Pedra Sáncheza však žiada, aby Juan Carlos "poskytol vysvetlenie".



Bývalý panovník má v pondelok má navštíviť svojho syna kráľa Filipa VI. a neskôr sa má vrátiť do SAE.