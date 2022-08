Ľudia v oblasti Ľvova si majú dávať pozor na dezinformácie o náletoch

Ľvov 8. augusta (TASR) - Guvernér Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny Maxym Kozyckyj v pondelok varoval obyvateľov, aby si dávali pozor na zdroje informácií, ktoré využívajú. Dodal, že v noci sa šírili fámy o zlyhaní systému leteckého poplachu. Uviedol to portál britského denníka The Guardian.



Kozyckyj vo svojej každodennej správe o aktuálnej situácii na sociálne sieti Telegram napísal: "Dňa 8. augusta o 02.57 h jeden kanál na Telegrame šíril informáciu, že vo Ľvove je letecký poplach, ale z technických príčin mesto a aplikácie v mobilných telefónoch nepriniesli varovanie. Táto informácie nie je pravdivá! Nijaká hrozba nebola. Sledujte a dôverujte iba oficiálnym zdrojom informácií."



Toto tvrdenie nebolo nezávisle overené, dodal Guardian.



Kozyckyj v aktuálnej správe o ruskej invázii tiež uviedol, že v noci na pondelok bol jeden pravý letecký poplach, ale "nebezpečenstvo sa nepremenilo na skutočnosť". Doplnil takisto, že do Ľvovskej oblasti pricestovalo dvoma evakuačnými vlakmi z východu Ukrajiny ďalších 270 ľudí. Z Ľvovskej oblasti odišlo štyrmi vlakmi do pohraničného mesta Przemyšl v Poľsku 768 ľudí.