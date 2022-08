Ľudia v Rubižnom exhumujú narýchlo pochované telá, dajú ich do hrobov

Rubižne 14. augusta (TASR) - Ľudia vo východoukrajinskom meste Rubižne začali s exhumáciou tiel, ktoré boli počas vrcholiacich bojov proti ruským inváznym vojakom narýchlo pochované na dvoroch domov. Teraz chcú Ukrajinci mŕtvych dôstojne uložiť na večný odpočinok. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Rubižne patrí do ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú ruské ozbrojené sily úplne ovládli začiatkom júla, vyše štyri mesiace po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin ju nazýva "špeciálna vojenská operácia".



Muži v piatok lopatami odhadzovali piesčitú pôdu pred poškodeným blokom bytových domov v Rubižne, meste s 50.000 obyvateľmi.



Lilia Ai-Talatiniová (48) sledovala, ako pracovníci sťahujú plachtu prikrývajúcu jej matku, ktorú pochovali v chvate po útokoch - tie sa tam začali v marci a rozdelili mesto na dve časti. Ai-Talatiniová povedala, že boje jej vtedy desať dní bránili dostať sa do bytu rodičov.



"Matka už umierala... ruky mala modré, pleť sinavú, pod očami kruhy. Na druhý deň sa matka pominula," uviedla žena.



S manželom nemali lopaty, a preto, keď strely odleteli, museli telo odtiahnuť do otvorenej priekopy na pozemku.



"Teraz ju dáme na cintorín, máme tam hrobové miesto," dodala dcéra.



Pátranie po telách koordinuje separatistická, Ruskom podporovaná samozvaná Luhanská ľudová republika (LĽR) na východe Ukrajiny. Predstaviteľka LĽR Anna Sorokinová povedala, že vytvorený tím pracuje v Rubižne už desať dní a exhumoval 104 pozostatkov ľudí.



"Je jasné, že u mŕtvych prevažujú zranenia spôsobené črepinami striel, ale majú aj poranenia po guľkách," uviedla a odhadla, že celkovo je v meste 500 neoficiálnych hrobov.



V blízkom okolí vážne poškodeného bytového domu bolo vykopaných celkovo šesť tiel a umiestnených do dodávky, potom ich prehliadnu špecialisti.



Súdny znalec z juhoruskej Rostovskej oblasti Boris Kovaľov (44) informoval, že vzorky genetického materiálu budú uskladnené a neskôr pomôžu pri určovaní totožnosti neznámych mŕtvol.