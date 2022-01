Ľudia v uliciach Francúzska protestovali proti novým očkovacím pasom

Paríž 15. januára (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v mestách po celom Francúzsku proti prísnejším obmedzeniam pre osoby nezaočkované proti ochoreniu COVID-19.



Parlament zároveň pokračuje v diskusii o prísnejšom navrhovanom zákone, informovala tlačová agentúra AFP.



Účasť na protestoch však bola podľa oficiálnych odhadov výrazne nižšia než na demonštráciách predchádzajúci víkend, pričom ministerstvo vnútra odhadlo počet protestujúcich v celej krajine na polovicu počtu z minulého víkendu.



V hlavnom meste Paríž sa konalo najväčšie zhromaždenie, ktoré sa vydalo na pochod z miesta blízko Eiffelovej veže. Zvolal ho krajne pravicový prezidentský kandidát Florian Philippot, zameraný proti Európskej únii.



Ďalšie demonštrácie boli vo veľkých mestách ako Bordeaux, Toulouse a Lille.



Ľudia v davoch skandovali heslá "Nie vakcíne" alebo "Slobodu Djokovičovi". Vyjadrili sa tým k prípadu svetovej tenisovej jednotky, Novaka Djokoviča, ktorý bojuje s austrálskou vládou o to, aby mohol aj ako nezaočkovaný súťažiť na budúcotýždňovom grandslamovom turnaji Australian Open.



"Novak je teraz taký náš vlajkonosič," povedal pre AFP v Bordeaux demonštrant Pascal.



Pochodoval spolu s rodičmi s deťmi k tenisovému klubu v tomto západofrancúzskom meste, kde podľa jeho slov hrozí trénerovi strata zamestnania za to, že odmieta očkovanie.



V Paríži niesli demonštranti francúzske a regionálne vlajky, na pútačoch boli nápisy ako "Oni nechcú mať pod kontrolou koronavírus, ale vás".



"To je nacizmus, to je aparteid. Nie som zaočkovaná, som všeobecne proti vakcínam," povedala vyše 60-ročná demonštrantka Claire.



Dve ďalšie účastníčky Laurence a Claire pre AFP uviedli, že sú zaočkované, "ale sú proti covid pasom pre tínedžerov". Podľa nich nemá zmysel, aby sa tínedžeri očkovali, "lebo nie sú ohrození".



Podľa údajov zhromaždených v sobotu políciou a zverejnených ministerstvom vnútra bola účasť v celom Francúzsku 54.000 ľudí, oproti 105.200 spred týždňa.



Demonštranti dúfali, že vyvinú tlak na vládu po tom, čo Macron tento mesiac vyhlásil, že chce tak "naštvať" nezaočkovaných ľudí novými obmedzeniami, až si nakoniec dajú vakcínu vpichnúť.



Najnovšia fáza tejto politiky vstúpila do platnosti práve v sobotu. Vládou vydaný "zdravotný pas" bol deaktivovaný desaťtisícom ľudí, ktorí si nedali aplikovať posilňujúcu dávku vakcíny do siedmich mesiacov od svojej prvej dávky.



Takýto pas je pritom potrebný pri vstupe do rôznych prevádzok, od barov a reštaurácií až po kiná a ďalšie verejné budovy, ako aj pri cestovaní vysokorýchlostnými vlakmi vo Francúzsku.



Pas, ktorý zaručuje vstup do verejných priestorov ako bary a reštaurácie, bude premenený na "očkovací pas" na základe zákona, o ktorom parlament v súčasnosti debatuje.



Zatiaľ môžu ľudia udržiavať svoj pas v platnosti negatívnymi testami proti koronavírusu.