Ľudia vo Švédsku vyjadrovali nespokojnosť s protiteroristickým zákonom

Štokholm 4. júna (TASR) - Stovky osôb v nedeľu v Štokholme vyjadrovali nespokojnosť s novým protiteroristickým zákonom. Ten bol prijatý s cieľom vyhovieť požiadavkám Turecka, ktoré blokuje vstup Švédska do NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demonštráciu organizovali skupiny blízke Strane kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná. Ankara počas uplynulého týždňa varovala, že teroristi majú vo Švédsku povolené demonštrovať, pripomína AFP.



"Idú po Kurdoch vo Švédsku," povedal v nedeľu pre AFP Tomas Pettersson, hovorca združenia, ktoré je proti členstvu Švédska v NATO. "Nie NATO, nie Erdoganovým zákonom vo Švédsku," dodal. Zákon bol podľa jeho slov prijatý s cieľom dosiahnuť zatknutie, súdny proces a vinníka, a (turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan potom Švédsko pustí do NATO.



Erdogan je proti vstupu Švédska do NATO a opakovane túto krajinu obvinil, že poskytuje útočisko "teroristom", predovšetkým členom PKK. Švédsko s cieľom riešiť tieto obavy prijalo zákon, ktorý kriminalizuje členstvo v teroristických organizáciách.



Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström vo štvrtok pripomenul, že vo Švédsku vstupuje do platnosti nový protiteroristický zákon, čo je podľa dohody podpísanej s Tureckom posledný krok. Vyjadril presvedčenie, že na stretnutí so zástupcami Turecka už v najbližších dňoch dôjde k výraznému pokroku smerom k členstvu jeho krajiny.



Švédsko spoločne so susedným Fínskom oficiálne požiadalo o členstvo vlani. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli tohto roka.



Turecko a Maďarsko sú jedinými krajinami NATO, ktoré ešte neratifikovali žiadosť Švédska o členstvo.