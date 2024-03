Ľudia znovu prichádzajú k hrobu Navaľného, prišla tam aj jeho matka

Moskva/Londýn 2. marca (TASR) - K hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve, kde bol v piatok pochovaný ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, prichádzajú ľudia s kvetmi aj v sobotu. S odvolaním sa na sociálne siete v Rusku o tom informovala britská stanica BBC.



Zverejnila aj fotografiu, ktorá pri návšteve hrobu zachytáva matku Alexeja Navaľného Ľudmilu a matku politikovej manželky Julije.



Ako je známe, Navaľného manželka a ich deti Daša a Zachar na pohrebe neboli, podobne ako ani najbližší Navaľného spolupracovníci, ktorí od rozpútania vojny na Ukrajine žijú v exile. Keďže veľká časť z nich je v Rusku vyhlásená za tzv. zahraničných agentov alebo stíhaná pre šírenie údajných dezinformácií o ruskej armáde, v Rusku by im hrozilo zadržanie.



Podľa reakcie jedného z diskutérov na sociálnych sieťach, ktorý na Borisovský cintorín zavítal v sobotu ráno, v okolí areálu hliadkuje veľa príslušníkov bezpečnostných zložiek a ulicu vedúcu k cintorínu lemujú policajné zátarasy.



Na cintorín sa však dá vojsť bez problémov a zostať pri Navaľného hrobe ľubovoľne dlho.



Policajti sa správajú "adekvátne", napísal diskutér, pričom dodal, že pri vchode sú rámy na detekciu kovov.



"Je tu veľa kvetov, ľudia stále prichádzajú," informoval.



Medzičasom stanica BBC s odvolaním sa na správy očitých svedkov uviedla, že neznáme osoby v noci na sobotu zlikvidovali spontánne vznikajúce pietne miesta, ktoré sa objavili vo štvrti Marjino, kde sa v piatok v miestnom chráme konali pohrebné obrady za Navaľného.



Tieto pomníčky boli vo dvoroch domových blokov. Ľudia tam kvety a fotografie politika, ktorý zomrel vo väzenskom tábore, zastokávali do kôp odhrnutého snehu, ak už v chladnom počasí nevydržali v zástupe čakať na možnosť podísť až k Navaľného hrobu na Borisovskom cintoríne.



Ako vyplýva z reakcií na sociálnych sieťach, na príležitosť dostať sa na cintorín ľudia v piatok v zástupoch čakali až do 21.00 – 21.30 h miestneho času.