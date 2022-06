Ľuďom pri raste cien energií pomáha vláda cielene, tvrdí Fiala

Praha 14. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala je presvedčený, že jeho vláda robí dosť, aby znížila vplyv výrazného zdražovania cien plynu a elektriny na obyvateľov.



"Robíme kroky, aby pomoc bola cielená, zároveň nechceme roztáčať inflačnú špirálu," odvetil Fiala na otázku, či si nemyslí, že by jeho vláda mala občanom pomáhať viac.



"Musíme sa starať o to, aby ľudia vôbec mali dosť energií," vyhlásil v utorok Fiala. Na budúci týždeň podľa neho vláda predstaví úspornú tarifu, čo pomôže znížiť vplyv rastu cien energií na českých občanov, informuje spravodajský portál iDNES.cz.



Premiér zároveň odmietol výzvu svojho predchodcu Andreja Babiša, aby kandidoval na prezidenta. Babiš pre české médiá povedal, ak bude kandidovať Fiala, do volieb pôjde aj on.



"To ma pobavilo – keď niekto podmieňuje kandidatúru na prezidenta tým, že bude kandidovať niekto iný. Vyzerá to ako vtip," reagoval Fiala.



Opozičné hnutie SPD kritizuje vládu, že v dôsledku jej diletantstva platia Česi najvyššie ceny za plyn a elektrinu v Európe. "Namiesto práce pre českých občanov venuje vláda väčšinu energie na pomoc Ukrajincom," vyhlásil predseda SPD Tomio Okamura.