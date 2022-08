Ľuďom v okolí Záporožskej elektrárne rozdávajú jódové tabletky

Kyjev 26. augusta (TASR) - Ukrajinské úrady začali ľuďom žijúcim v blízkosti Záporožskej atómovej elektrárne na juhu Ukrajiny distribuovať jódové tabletky. Urobili tak pre obavy z možného úniku radiácie. V utorok o tom informoval denník The Guardian a agentúra AP.



Vo štvrtok boli bloky tejto najväčšej európskej atómovej elektrárne odpojené od elektrickej siete. Predstavitelia Ukrajiny uviedli, že to spôsobil požiar zapríčinený ruským ostreľovaním, ktorý poškodil elektrické vedenie. Ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom v piatok oznámila, že jeden zo šiestich blokov je opätovne pripojený k prúdu.



Situácia v okolí Záporožskej elektrárne je však naďalej komplikovaná, keďže tam stále prebiehajú boje, píše The Guardian.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok apeloval na Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu (MAAE) a ďalšie svetové organizácie, aby konali rýchlejšie a prinútili ruské sily opustiť areál elektrárne, ktorú obsadili v marci. Odvtedy sa elektráreň viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok povedal, že predstavitelia MAAE sú "veľmi, veľmi blízko" k tomu, aby mohli elektráreň navštíviť. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko povedal, že by sa tak mohlo stať v priebehu niekoľkých dní, "určite však nie neskôr než začiatkom septembra".