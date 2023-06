Ľudová strana a Vox sa dohodli na koalícii v regióne Valencia

Madrid 13. júna (TASR) - Španielska Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox sa v utorok dohodli na vytvorení koaličnej vlády v autonómnom spoločenstve Valencia. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej by sa toto spojenectvo v prípade víťazstva pravice v júlových voľbách mohlo zopakovať aj na celoštátnej úrovni.



Predčasné parlamentné voľby sa v Španielsku budú konať 23. júla.



Valencia, ktorá sa nachádza na východnom pobreží Španielska, má päť miliónov obyvateľov a je štvrtým najväčším regiónom Španielska z hľadiska počtu obyvateľov.



Dohoda medzi PP a stranou Vox znamená, že Valencia sa stane druhým zo 17 španielskych regiónov, v ktorom budú spoločne vládnuť PP a Vox - prvým je Kastília a León.



Dohoda týkajúca sa Valencie je prvou veľkou dohodou medzi oboma stranami po ich úspechu v miestnych a regionálnych voľbách, ktoré sa konali 28. mája.



V ten deň sa konali voľby v 12 španielskych regiónoch, pričom na základe výsledkov hlasovania PP vyhrala aj v šiestich regiónoch ovládaných dovtedy socialistami (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza. Ak však v nich chce aj vládnuť, v piatich potrebuje aj podporu strany Vox. Okrem Valencie sa to týka aj regiónov Aragónsko, Baleáry, Extremadura a Murcia.



Prieskumy volebných preferencií španielskych voličov už dlho naznačujú, že šanca, či líder PP Alberto Núňez Feijóo nahradí Sáncheza, závisí od toho, či PP uzavrie pakt s Voxom, konštatovala AFP, pričom objasnila, že toto spojenectvo by mohlo poškodiť doterajší imidž Feijóoa ako umierneného politika.



Počas rokovaní o Valencii sa PP podarilo zabezpečiť, aby regionálny kandidát Voxu Carlos Flores - ktorý bol v roku 2002 odsúdený za psychické týranie svojej bývalej manželky - nedostal vo vláde žiadny post.



Flores síce odišiel z regionálnej politiky, ale bude za Vox kandidovať v parlamentných voľbách, podotkla AFP.



Hovorkyňa socialistov a ministerka školstva Pilar Alegríaová odmietla dohodu medzi PP a Voxom ako "trápnu a hanebnú" a odsúdila Vox za to, že postavil kandidáta, akým je Flores.



PP "uzavrela dohodu so stranou, ktorá bez okolkov odmieta myšlienku rodového násilia, a tvrdí, že (taký problém) vôbec neexistuje," kritizovala a pripomenula, že Flores bol odsúdený za domáce násilie.



PP a Vox okrem toho podpísali aj dohodu o spoločnom vládnutí vo valencijskom meste Elche. Ide o ich prvú takúto dohodu na komunálnej úrovni.