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Ľudová strana švábov po rezignácii ministra oznámila koniec protestov
Oznámenie prišlo niekoľko hodín po odstúpení ministra školstva Dharméndru Pradhána z funkcie.
Autor TASR
Naí Dillí 25. júla (TASR) - Satirické hnutie Ľudová strana švábov (CJP) v sobotu oznámilo, že končí s protestami po tom, čo vláda prijala všetky jeho požiadavky. Uviedlo to niekoľko hodín po tom, čo minister školstva Dharméndra Pradhán odstúpil z funkcie, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Všetky naše požiadavky boli prijaté, preto žiadame protestujúcich, aby sa okamžite stiahli a pokojne sa vrátili domov,“ uviedol hovorca hnutia po rokovaní s vládnymi ministrami.
Oznámenie prišlo niekoľko hodín po odstúpení ministra školstva Dharméndru Pradhána z funkcie. To bolo jedným z hlavných cieľov protestov, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavovali najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči vláde premiéra Nádrendu Módiho od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.
„Všetky naše požiadavky boli prijaté, preto žiadame protestujúcich, aby sa okamžite stiahli a pokojne sa vrátili domov,“ uviedol hovorca hnutia po rokovaní s vládnymi ministrami.
Oznámenie prišlo niekoľko hodín po odstúpení ministra školstva Dharméndru Pradhána z funkcie. To bolo jedným z hlavných cieľov protestov, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavovali najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči vláde premiéra Nádrendu Módiho od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.