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Ľudová strana švábov zorganizovala protest proti ministrovi školstva
V posledných rokoch vznikli mládežnícke hnutia proti korupcii aj v niektorých krajinách susediacich s Indiou vrátane Nepálu a Bangladéša, kde protesty mladých ľudí vyústili do pádu vlády.
Autor TASR
Naí Dillí 6. júna (TASR) - Stovky mladých ľudí sa v sobotu zišli v indickej metropole Naí Dillí na protestnom zhromaždení organizovanom Ľudovou stranou švábov (CJP), ktorú nedávno založil absolvent Bostonskej univerzity Abhidžit Dipke v reakcii na označenie mladých kritikov indickej vlády za „šváby“ a „parazitov“. Ako informovala agentúra AFP, hlavnou požiadavkou CJP je demisia ministra školstva Dharméndru Pradhána.
Aktivisti CJP zároveň poukazujú aj na nedávne kontroverzie týkajúce sa úniku testov z prijímacích skúšok na lekárske fakulty (NEET) a problémy s novozavedeným digitálnym systémom opráv záverečných skúšok na stredných školách. Podľa aktivistov ide o dôkazy zlyhávajúceho vzdelávacieho systému v Indii. Indické médiá okrem toho informovali o prípadoch samovrážd v radoch študentov po fiasku so skúškami (NEET).
Nová strana vznikla v online priestore 16. mája - po tom, ako predseda indického najvyššieho súdu Surja Kant počas pojednávania údajne označil mladých ľudí kritizujúcich vládu za „šváby“ a „parazitov“. Kant neskôr uviedol, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu a vzťahovali sa na osoby používajúce falošné diplomy.
Sudcovo tvrdenie však medzičasom žije vlastným životom na sociálnych sieťach a poslúžilo ako podnet na založenie novej strany. Dipke ju opísal ako „platformu pre všetkých švábov“ a uviedol, že ju nemá v úmysle registrovať ako politickú stranu.
Skratka strany CJP je paródiou na vládnucu hinduisticko-nacionalistickú Indickú ľudovú stranu (BJP) premiéra Naréndru Módího.
Účet CJP na platforme Instagram má vyše 22 miliónov sledovateľov, čo viac než dvojnásobok oproti BJP s 9,5 milióna sledovateľov. CJP v počte sympatizantov prekonáva aj hlavnú opozičnú stranu Indický národný kongres, ktorú na Instagrame sleduje 13,9 milióna používateľov. Indická vláda však medzičasom zablokovala webovú stránku CJP na domácom trhu, lebo údajne predstavovala hrozbu pre národnú bezpečnosť. Ako vo svojej správe v sobotu upozornila agentúra AFP, medzičasom vznikol nový účet s názvom „Šváb je späť“.
Hnutie CJP sa označuje za „Hlas vyhorenej mládeže“ zastupujúci generáciu, ktorá je „prekvalifikovaná, frustrovaná a nahnevaná“. Do soboty mala CJP zaregistrovaných viac ako 21.750 členov. Kritériá členstva boli definované satiricky a boli zamerané na jednotlivcov, ktorí sa považujú za lenivých, nezamestnaných, chronicky online a dychtivých zapojiť sa do diskusie.
Na proteste v Naí Dillí sa v sobotu zúčastnil aj zakladateľ CJP, 30-ročný Abhidžit Dipke, ktorý nedávno ukončil magisterské štúdium v odbore vzťahy s verejnosťou v Spojených štátoch. V nedávnom rozhovore pre médiá uviedol, že dostal online vyhrážky smrťou a výzvy, aby svoje aktivity v oblasti politiky utlmil.
Napriek rýchlemu hospodárskemu rastu milióny ľudí v Indii stále zápasia s nájdením stabilnej a dobre platenej práce, čo medzi mladými ľuďmi vyvoláva nespokojnosť. Podľa Medzinárodnej organizácie práce je v Indii v kategórii ľudí vo veku 15-24 rokov okolo 16-percentná nezamestnanosť.
V posledných rokoch vznikli mládežnícke hnutia proti korupcii aj v niektorých krajinách susediacich s Indiou vrátane Nepálu a Bangladéša, kde protesty mladých ľudí vyústili do pádu vlády.
Aktivisti CJP zároveň poukazujú aj na nedávne kontroverzie týkajúce sa úniku testov z prijímacích skúšok na lekárske fakulty (NEET) a problémy s novozavedeným digitálnym systémom opráv záverečných skúšok na stredných školách. Podľa aktivistov ide o dôkazy zlyhávajúceho vzdelávacieho systému v Indii. Indické médiá okrem toho informovali o prípadoch samovrážd v radoch študentov po fiasku so skúškami (NEET).
Nová strana vznikla v online priestore 16. mája - po tom, ako predseda indického najvyššieho súdu Surja Kant počas pojednávania údajne označil mladých ľudí kritizujúcich vládu za „šváby“ a „parazitov“. Kant neskôr uviedol, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu a vzťahovali sa na osoby používajúce falošné diplomy.
Sudcovo tvrdenie však medzičasom žije vlastným životom na sociálnych sieťach a poslúžilo ako podnet na založenie novej strany. Dipke ju opísal ako „platformu pre všetkých švábov“ a uviedol, že ju nemá v úmysle registrovať ako politickú stranu.
Skratka strany CJP je paródiou na vládnucu hinduisticko-nacionalistickú Indickú ľudovú stranu (BJP) premiéra Naréndru Módího.
Účet CJP na platforme Instagram má vyše 22 miliónov sledovateľov, čo viac než dvojnásobok oproti BJP s 9,5 milióna sledovateľov. CJP v počte sympatizantov prekonáva aj hlavnú opozičnú stranu Indický národný kongres, ktorú na Instagrame sleduje 13,9 milióna používateľov. Indická vláda však medzičasom zablokovala webovú stránku CJP na domácom trhu, lebo údajne predstavovala hrozbu pre národnú bezpečnosť. Ako vo svojej správe v sobotu upozornila agentúra AFP, medzičasom vznikol nový účet s názvom „Šváb je späť“.
Hnutie CJP sa označuje za „Hlas vyhorenej mládeže“ zastupujúci generáciu, ktorá je „prekvalifikovaná, frustrovaná a nahnevaná“. Do soboty mala CJP zaregistrovaných viac ako 21.750 členov. Kritériá členstva boli definované satiricky a boli zamerané na jednotlivcov, ktorí sa považujú za lenivých, nezamestnaných, chronicky online a dychtivých zapojiť sa do diskusie.
Na proteste v Naí Dillí sa v sobotu zúčastnil aj zakladateľ CJP, 30-ročný Abhidžit Dipke, ktorý nedávno ukončil magisterské štúdium v odbore vzťahy s verejnosťou v Spojených štátoch. V nedávnom rozhovore pre médiá uviedol, že dostal online vyhrážky smrťou a výzvy, aby svoje aktivity v oblasti politiky utlmil.
Napriek rýchlemu hospodárskemu rastu milióny ľudí v Indii stále zápasia s nájdením stabilnej a dobre platenej práce, čo medzi mladými ľuďmi vyvoláva nespokojnosť. Podľa Medzinárodnej organizácie práce je v Indii v kategórii ľudí vo veku 15-24 rokov okolo 16-percentná nezamestnanosť.
V posledných rokoch vznikli mládežnícke hnutia proti korupcii aj v niektorých krajinách susediacich s Indiou vrátane Nepálu a Bangladéša, kde protesty mladých ľudí vyústili do pádu vlády.