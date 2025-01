Ľudovci a sociálni demokrati pokračujú v rokovaniach o vláde

Viedeň 4. januára (TASR) - Predstavitelia rakúskych ľudovcov (ÖVP) a sociálnych demokratov (SPÖ) sa v sobotu samostatne stretli na koaličných rokovaniach po tom, čo zlyhali rozhovory s liberálnou stranou NEOS. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



NEOS sa v piatok stiahla z niekoľko týždňov trvajúcich koaličných rokovaní s ÖVP a SPÖ, pričom šéfka liberálov Beate Meinl-Reisingerová uviedla, že ostatné strany nemajú vôľu uskutočniť potrebné reformy.



Tri strany rokovali o vytvorení koalície od polovice novembra, pričom ich cieľom bolo, aby sa víťazná krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) nedostala k moci.



Podľa DPA môže byť dosiahnutie dohody medzi dvomi zostávajúcimi stranami problematické vzhľadom na ich rozdielne predstavy o tom, ako prekonať hospodársku krízu v krajine a reorganizovať štátny rozpočet.



Pokiaľ by sa im aj podarilo dohodu dosiahnuť, v parlamente budú mať najtesnejšiu väčšinu o jedného poslanca. Líderka NEOS však vyhlásila, že strana v budúcnosti môže podporiť vládne reformy, a to napriek tomu, že jej strana nebude súčasťou koalície.



Voľby do rakúskej Národnej rady sa konali 29. septembra a s výrazným náskokom ich vyhrala FPÖ. Rakúsky prezident však zostavením novej vlády poveril súčasného kancelára a lídra ľudovcov Karla Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli s krajnou pravicou spolupracovať.