Ľudovci prijali ponuku Slobodnej strany na rokovania o vytvorení vlády

Viedeň 8. januára (TASR) — Rakúska ľudová strana (ÖVP) prijala ponuku predsedu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) na rokovania o vytvorení vlády. V stredu to oznámil dočasný líder ÖVP Christian Stocker. Hovorca ľudovcov však vzápätí zdôraznil, že ešte nepôjde o plnohodnotné koaličné rokovania, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a APA.



Stocker, ktorý ochotu rokovať so slobodnými deklaroval bezprostredne po tom, ako sa stal dočasným lídrom ľudovcov, na tlačovej konferencii stanovil niekoľko podmienok pre pokračovanie týchto rozhovorov.



FPÖ podľa neho musí jednoznačne povedať, či má byť Rakúsko konštruktívnou a spoľahlivou súčasťou EÚ, a prihlásiť sa k právnemu štátu a slobode tlače. Jasné musí byť aj to, či sa bude Rakúsko orientovať na slobodný svet alebo na diktatúry, povedal Stocker narážajúc na blízkosť FPÖ k Rusku.



Agentúra APA pripomenula, že bývalý šéf ÖVP a exkancelár Karl Nehammer, ale aj samotný Stocker a mnohí ďalší predstavitelia ľudovcov, pred vlaňajšími parlamentnými voľbami vylúčili vznik koalície s FPÖ, ak ju bude viesť Kickl.



Zmenu svojho postoja Stocker v stredu zdôvodnil skutočnosťou, že prezident Alexander Van der Bellen poveril Kickla zostavením vlády, čím podľa neho vznikla nová politická situácia. Stocker zároveň odmietol konanie nových volieb i menšinovú vláda zloženú z ÖVP a liberálnej strany NEOS, ktorá by v parlamentne nemala dostatočnú podporu.



Poverenie na zostavenie vlády dostal Kickl v pondelok. Na druhý deň s ponukou - podľa očakávania - oslovil ľudovcov. Zároveň ich vyzval, aby dodržali svoje krédo o "čestnej politike" a zdržali sa "hier, trikov, sabotáží a intríg".



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná ÖVP s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami. Rakúsky prezident však zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať.



Koaličné rozhovory medzi ÖVP, SPÖ a NEOS, ako aj medzi ÖVP a SPÖ však koncom minulého týždňa stroskotali.



Ľudovci už so slobodnými vládli v rokoch 2017–19 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu Ibizagate.