Ľudovci, SPÖ a NEOS v Rakúsku začnú koaličné rokovania

Viedeň 18. novembra (TASR) — Rakúski ľudovci (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ) a liberálna strana NEOS začnú oficiálne rokovania o zostavení koaličnej vlády. Po ďalšom kole sondážnych rozhovorov so šéfom SPÖ Andreasom Bablerom a predsedníčkou NEOS Beatou Meinlovou-Reisingerovou to v pondelok oznámil líder ÖVP a spolkový kancelár Karl Nehammer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Nehammer zdôraznil, že cieľ, teda vytvorenie vlády, sa ešte nepodarilo dosiahnuť a výsledok koaličných rokovaní zostáva otvorený, začne sa však diskutovať o konkrétnych témach. Prípadnú vládu označil za "spojenectvo rozumu a politického stredu".



Vyjednávacie tímy už cez víkend dostali od svojich strán zelenú na začatie rokovaní. V prípade NEOS bolo potrebné rozhodnutie rozšíreného vedenia strany, ktoré sa zišlo v nedeľu.



Prioritami koaličných rokovaní budú podľa Nehammera regionálne orientovaná politika, ktorá zabezpečí rast a prosperitu, migračná politika, ktorá nezahltí občanov, a nevyhnutné opatrenia v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti a školstve.



APA pripomína, že medzi ÖVP, SPÖ a NEOS existujú veľké rozdiely v ich programoch. Vzhľadom na rozpočtovú situáciu budú najväčším problémom pravdepodobne dane a výdavky. Zatiaľ čo ÖVP a NEOS nové dane nechcú, SPÖ je za zavedenie dane z majetku.



Je to prvýkrát od roku 1945, čo sa koaličné rokovania v Rakúsku budú konať v trojstrannom formáte. ÖVP a SPÖ by síce mali v Národnej rade väčšinu, no tá by bola v podobe jedného mandátu veľmi tesná.



Parlamentné voľby v Rakúsku sa konali 29. septembra. Prvýkrát od svojho vzniku v roku 1956 ich vyhrala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Prezident Alexander Van der Bellen však zostavením novej vlády nakoniec poveril úradujúceho kancelára Nehamera, čo zdôvodnil tým, že s FPÖ nechce ísť žiadna parlamentná strana do koalície. Šéf ľudovcov Herbert Kickl toto rozhodnutie hlavy štátu ostro kritizoval.