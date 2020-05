Ľudovci z EP žiadajú smernicu, ktorá sa zameria na násilie proti ženám

Brusel 25. mája (TASR) - Násilie voči ženám by sa malo naliehavo riešiť na najvyššej úrovni. Uviedlo to v pondelok v spoločnej výzve 15 poslancov Európskeho parlamentu (EP) z politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), vrátane predsedu frakcie Manfreda Webera.



List, v ktorom skupina europoslancov žiada, aby Brusel navrhol novú smernicu a zabezpečil financovanie programov na prevenciu násilia proti ženám, je adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a eurokomisárke pre rovnosť Helene Dalliovej.



Trinásť poslankýň z EPP z 13 členských krajín EÚ, ako aj šéf frakcie Manfred Weber a jej podpredseda Esteban González Pons upozornili, že súčasná kríza spojená s pandémiou nového druhu koronavírusu pomohla odhaliť "dlhodobú, ale často skrytú pandémiu", ktorou je domáce zneužívanie a násilie.



Podľa ich slov ženy a deti, ale niekedy aj muži čelia realite násilia v prostredí, ktoré je považované za ich bezpečné útočisko, v ich vlastnom dome.



"Počas obdobia karantény, ktoré bolo potrebné na zvládnutie choroby COVID-19, sme v Európskej únii zaznamenali prudký a dramatický nárast domáceho násilia. Dôsledkom je, že mnoho žien je denne konfrontovaných nielen so súčasnou zdravotnou krízou, neistou hospodárskou situáciou a stálou potrebou rodinnej starostlivosti, ale aj s hrozivou realitou domáceho násilia," uvádza sa v spoločnej výzve europoslancov, ktorí zastupujú aj Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť.



Dokument von der Leyenovú, Dalliovú a Michela vyzýva, aby "raz a navždy" prijali nevyhnutné opatrenia a zaviazali sa k odstráneniu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách.



"Naliehame na všetky členské štáty, ako aj na Európsku úniu, aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor a aby využili inovácie a iniciatívy v oblasti osvedčených postupov z uplynulých týždňov a zabezpečili vytvorenie komplexnej štruktúry, ktorá zabráni podobným situáciám v budúcnosti," uviedli signatári výzvy.



Podľa uvedeného dokumentu je násilie páchané na ženách zločin, voči ktorému treba zaujať nulovú toleranciu. Európska komisia by podľa tejto výzvy mala využiť všetky dostupné nástroje a politiky, vrátane navrhnutia smernice EÚ na riešenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, a koordinácie zdieľania už osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Nová smernica by mala vyjsť v ústrety presnému zberu údajov, podpore kľúčových služieb a zabezpečeniu dostatočného množstva financií pre programy súvisiace s prevenciou a bojom proti násiliu na ženách.



"Nastal čas na konkrétne kroky nielen na zabezpečenie ochrany všetkých Európanov pred chorobou COVID-19, ale aj pred násilím v domácnosti," uvádza sa v závere výzvy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)