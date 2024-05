Ľudovci zatlačili na Borrella kvôli prezidentskej inaugurácii Putina

Brusel 7. mája (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) zatlačila na šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, aby Európska únia nevyslala svojho veľvyslanca v Rusku na utorňajšiu slávnostnú prísahu ruského prezidenta Vladimira Putina na ďalšie funkčné obdobie. S odkazom na týždenník Politico o tom informuje spravodajca TASR.



Skutočnosť, že veľvyslanec EÚ v Moskve sa nezúčastní na prezidentskej prísahe potvrdil v pondelok večer hovorca Európskej komisie Peter Stano, podľa ktorého pôvodom francúzsky diplomat Roland Galharague bude konať v súlade s postojom väčšiny ambasádorov členských štátov eurobloku. Týždenník Politico však v tejto súvislosti upozornil, že účasť ostatných veľvyslancov z členských krajín EÚ na tejto udalosti záleží od postoja jednotlivých vlád.



Podľa Politico došlo v Bruseli v súvislosti s novou Putinovou prezidentskou prísahou k polemike o tom, či by sa veľvyslanec EÚ mal na tejto akcii zúčastniť. Pôvodné informácie zneli, že veľvyslanec EÚ sa spolu s diplomatickým predstaviteľom Francúzska na inaugurácii zúčastnia, čo bolo vzápätí popreté.



Európska ľudová strana, najsilnejšia skupina v Európskom parlamente, v tejto súvislosti poslala dôrazne formulovaný list šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi. Podľa Politico líder EPP Manfred Weber v tomto liste upozornil, že prezidentským voľbám v Rusku chýba "akákoľvek demokratická legitimita", a vyzval Borrella, aby vydal odporúčanie všetkým veľvyslancom členských krajín EÚ, aby sa inaugurácii nezúčastnili.



"Nerobte to! EÚ a jej členské štáty by mali bojkotovať inauguračný ceremoniál," uviedol predseda EPP vo svojom vyhlásení.



Utorňajšia inaugurácia umožní Putinovi výkon v poradí už piateho šesťročného prezidentského mandátu.