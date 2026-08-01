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ĽUDSKÉ POZOSTATKY: Nález hlásia na mieste masového hrobu v Kosove
V súvislosti s prípadom boli už skôr zatknutí dvaja Srbi, uviedol hlavný prokurátor vo vyhlásení. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.
Autor TASR
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Priština 1. august (TASR) - Kosovské forenzné tímy objavili pozostatky siedmich tiel v pravdepodobnom vojnovom masovom hrobe na severe krajiny. Uviedol to v sobotu premiér Albin Kurti pre agentúru AFP, píše TASR. Dodal, že podľa jeho názoru by mohli byť na mieste pochované viac ako dve desiatky osôb.
Úrady už začiatkom tohto týždňa oznámili, že zrejme objavili ľudské pozostatky, zatiaľ však nepotvrdili, či ide o vojnový masový hrob. Hlavný kosovský špeciálny prokurátor Blerim Isufaj, ktorý miesto výkopov navštívil vo štvrtok 30. júla, upozornil na to, že na identifikáciu obetí bude potrebný čas a verejnosť vyzval na trpezlivosť.
Kurti pre AFP uviedol, že „s najväčšou pravdepodobnosťou ide o pozostatky 23 Albáncov, ktorí boli na jar 1999 násilne unesení a popravení“. Premiér už dávnejšie na sociálnych sieťach napísal, že podľa jeho presvedčenia išlo o obete, medzi ktorými boli „intelektuáli z Mitrovice, lekári, profesori a ochrancovia ľudských práv“, ktorí zmizli 19. apríla 1999.
V súvislosti s prípadom boli už skôr zatknutí dvaja Srbi, uviedol hlavný prokurátor vo vyhlásení. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.
Vojna v Kosove v rokoch 1998 až 1999 medzi etnickými albánskymi povstalcami usilujúcimi sa o nezávislosť a srbskými ozbrojenými silami mala približne 13.000 obetí a ďalších 4000 ľudí zostalo nezvestných. Výsledkom dlhodobého pátrania po masových hroboch bolo objavenie pozostatkov tisícov obetí, no približne 1600 ľudí je stále nezvestných.
Úrady už začiatkom tohto týždňa oznámili, že zrejme objavili ľudské pozostatky, zatiaľ však nepotvrdili, či ide o vojnový masový hrob. Hlavný kosovský špeciálny prokurátor Blerim Isufaj, ktorý miesto výkopov navštívil vo štvrtok 30. júla, upozornil na to, že na identifikáciu obetí bude potrebný čas a verejnosť vyzval na trpezlivosť.
Kurti pre AFP uviedol, že „s najväčšou pravdepodobnosťou ide o pozostatky 23 Albáncov, ktorí boli na jar 1999 násilne unesení a popravení“. Premiér už dávnejšie na sociálnych sieťach napísal, že podľa jeho presvedčenia išlo o obete, medzi ktorými boli „intelektuáli z Mitrovice, lekári, profesori a ochrancovia ľudských práv“, ktorí zmizli 19. apríla 1999.
V súvislosti s prípadom boli už skôr zatknutí dvaja Srbi, uviedol hlavný prokurátor vo vyhlásení. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.
Vojna v Kosove v rokoch 1998 až 1999 medzi etnickými albánskymi povstalcami usilujúcimi sa o nezávislosť a srbskými ozbrojenými silami mala približne 13.000 obetí a ďalších 4000 ľudí zostalo nezvestných. Výsledkom dlhodobého pátrania po masových hroboch bolo objavenie pozostatkov tisícov obetí, no približne 1600 ľudí je stále nezvestných.