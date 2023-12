Ľudskopráve skupiny žalujú Holandsko za dodávanie dielcov pre F-35

Haag 4. decembra (TASR) - Skupina organizácií na ochranu ľudských práv podala v pondelok žalobu na holandskú vládu za dodávanie dielcov pre americké stíhačky F-35 do Izraela. Holandsko sa tak podľa nich podieľa na porušovaní humanitárneho práva v Pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Tieto stíhačky sa zjavne používajú nad Pásmom Gazy na letecké bombardovanie a podporu pozemných jednotiek," povedala právnička navrhovateľov Liesbeth Zegveldová. Žaloba sa týka dielcov pre F-35, ktoré sú uskladnené v Holandsku. Následne sa vyvážajú do niekoľkých krajín vrátane Izraela na základe platných dohôd o vývoze, uvádza AFP.



"Holandsko dodávkami dielcov do zbraní riskuje, že sa stane spolupáchateľom pri porušovaní medzinárodného humanitárneho práva," uviedla Dagmar Oudshoornová, riaditeľka holandskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International.



Holandská vláda v reakcii na obvinenia uviedla, že na základe súčasných informácií o nasadení stíhačiek F-35 v Izraeli nedokáže určiť, či sa používajú pri porušovaní humanitárneho vojnového práva. Holandské orgány zároveň informovali, že nie je jasné, či vôbec môžu zasahovať do dodávok patriacich pod aktivity Spojených štátov, v rámci ktorých USA posielajú dielce všetkým spojencom používajúcim F-35.



Predpokladá sa, že súd vydá verdikt približne o dva týždne.