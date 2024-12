Ľudskoprávna organizácia vyzýva na humánnosť v Sýrii

Damask 9. decembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v pondelok vyzvala sýrskych povstalcov, aby zaručili humánne zaobchádzanie aj predstaviteľom, podporovateľom a príslušníkom armády režimu zosadeného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ozbrojené opozičné skupiny... by sa mali zaviazať, že zabezpečia humánne zaobchádzanie zo strany (novej) vlády so všetkými jednotlivcami, vrátane bývalých úradníkov a vojakov, spojeneckých bojovníkov a (režimu) lojálnych ľudí," uviedla riaditeľka HRW pre Blízky východ Lamá Fakíhová.



Povstalci v Sýrii spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs a uplynulú nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask. Asad zo Sýrie ušiel a údajne je v Moskve.



Bleskový postup aliancie povstalcov na čele s Organizáciou pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám) - bývalou odnožou islamistickej siete al-Káida - predstavuje jeden z najväčších zvratov pre Blízky východ za posledné generácie.