Ľudskoprávna situácia v Afganistane sa od nástupu Talibanu zhoršila

Kábul 20. júla (TASR) - Situácia v oblasti ľudských práv sa v Afganistane od augusta 2021, keď tam moc prevzalo militantné hnutie Taliban, dramaticky zhoršila. Vyplýva to zo správy OSN, zverejnenej v stredu, ktorá eviduje stovky prípadov porušovania základných práv. Píše o tom agentúra AFP.



OSN zdokumentovala za uplynulých 12 mesiacov v Afganistane 160 prípadov obvinení z mimosúdnych popráv, 56 incidentov mučenia a zlého zaobchádzania a 178 prípadov svojvoľných zatknutí spolupracovníkov bývalej vlády a bezpečnostných zložiek.



Ako najčastejšie formy mučenia zo strany členov Talibanu uvádza OSN kopanie, buchnáty, fackovanie, bitie káblami a rúrami a elektrické šoky. OSN zistila viac ako 200 prípadov krutého, neľudského a ponižujúceho trestania vrátane bitky majiteľov obchodov za to, že nešli do mešity, a takisto 100 prípadov použitia nadmernej sily.



Počas útokov pripisovaných poväčšine lokálnej odnoži teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a tiež nevybuchnutým mínam, bolo od augusta v Afganistane zabitých vyše 700 civilistov a najmenej 1400 ich utrpelo zranenia, priblížila Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA).



"Nedá sa poprieť, že zistenia našej správy sú mimoriadne závažné," povedal na tlačovej konferencii v Kábule zástupca UNAMA Markus Potzel. Šéfka ľudskoprávnej monitorovacej misie OSN v Afganistane Fiona Frazerová konštatovala, že v tejto stredoázijskej krajine "panuje beztrestnosť". Mimoriadne znepokojenie vyjadrila v súvislosti so zapojením talibanskej náboženskej polície a tajných služieb do prípadov zneužívania.



Od konca vojny sa v Afganistane síce zlepšila bezpečnostná situácia a výrazne klesol počet civilných obetí, avšak Taliban značne obmedzil práva Afgancov, a to najmä žien a dievčat. UNAMA eviduje 87 prípadov násilia voči ženám a dievčatám vrátane vrážd, znásilnení, samovrážd, nútených sobášov – aj detí –, napadnutia a ublíženia na zdraví, ako aj dva prípady vraždy zo cti. Ani jeden z týchto činov pritom nebol evidovaný v rámci oficiálneho systému spravodlivosti.



Taliban začal krátko po tom, ako sa chopil moci, zavádzať tvrdé obmedzenia podobné radikálnym opatreniam z čias svojej predošlej vlády v rokoch 1996–2001. Dievčatám od 7. ročníka zakázal navštevovať školu a takisto nariadil ženám, aby sa na verejnosti úplne zahaľovali s výnimkou očí.