Ľudskoprávne organizácie: Irán popravil ďalšieho účastníka protestov

Teherán 24. novembra (TASR) - V Iráne popravili muža, ktorý sa minulý rok zapojil do protivládnych protestov, oznámila Tlačová agentúra aktivistov za ľudské práva (HRANA) sídliaca v USA. TASR správu prevzala v piatok z nemeckej agentúry DPA.



HRANA vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedla, že muž menom Milád Zohrevand bol popravený vo väznici v meste Hamadán desať dní po tom, ako najvyšší súd potvrdil rozsudok smrti. Jeho rodina nebola o poprave vopred informovaná.



Bola to ôsma poprava vykonaná v spojitosti s vlnou protestov, ktorá v Iráne vypukla vlani v septembri po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, píše na svojej webovej stránke Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Súd Zohrevanda uznal za vinného zo zabitia člena iránskych Revolučných gárd (IGRC) a odsúdil ho na smrť. V Nemecku sídliaca Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (International Society for Human Rights - ISHR) túto popravu označila za svojvoľnú.



Ľudskoprávne organizácie iránsku vládu opakovane obviňujú, že popravy využíva ako prostriedok na potláčanie protestov a utláčanie etnických menšín, dodáva DPA.