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Ľudskoprávne organizácie kritizujú dohodu EÚ s Tuniskom o migrácii

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Na archívnej snímke nelegálni migranti. Foto: TASR - Henrich Mišovič

V rámci dohody poskytuje Brusel Tunisku finančnú podporu na posilnenie kontroly hraníc a obmedzenie odchodov migrantov na lodiach smerujúcich do Európy.

Autor TASR
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Brusel 16. júla (TASR) - Desiatky ľudskoprávnych organizácií vo štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby pozastavila podporu Tunisku v oblasti migrácie. Dohoda z roku 2023 podľa nich prispieva k porušovaniu práv utečencov a migrantov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

V rámci dohody poskytuje Brusel Tunisku finančnú podporu na posilnenie kontroly hraníc a obmedzenie odchodov migrantov na lodiach smerujúcich do Európy. „Dohoda nielenže nezabezpečila rešpektovanie práv utečencov a migrantov, ale zároveň prispela k prehlbovaniu a normalizácii závažného porušovania ľudských práv,“ uviedlo 46 organizácií vrátane Amnesty International a Human Rights Watch.

Európsku komisiu a členské štáty EÚ žiadajú, aby okamžite pozastavili podporu v oblasti kontroly hraníc a migrácie určenej tuniským bezpečnostným zložkám. Tie podľa aktivistov nesú zodpovednosť za závažné porušovania ľudských práv.

Podľa ľudskoprávnych organizácií nedostatočné záruky v dohode viedli k „bezohľadným a násilným zásahom proti migrantom na mori“ a k „okamžitým vyhosteniam“.

Dohoda s Tuniskom je jednou z viacerých podobných paktov, ktoré EÚ uzavrela s krajinami severnej Afriky vrátane Líbye a Egypta s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu smerujúcu do Európy.
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