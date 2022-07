Ľudskoprávne organizácie podali trestné oznámenie na princa

Paríž 28. júla (TASR) - Dve organizácie na ochranu ľudských práv podali vo štvrtok vo Francúzsku trestné oznámenie na saudskoarabského princa Muhammada bin Salmána v súvislosti s brutálnou vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom agentúra DPA.



Obviňujú ho zo spoluúčasti na mučení a zmiznutí tohto novinára, ktorý žil v exile v USA a zavraždili ho približne pred štyrmi rokmi na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul. Podľa tureckých úradov bolo telo novinára rozštvrtené pílou na kosti.



Oznámenie ľudskoprávnych organizácií DAWN a Trial International bolo zverejnené v deň, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron prijme v Elyzejskom paláci saudskoarabského korunného princa. Tento faktický vládca kráľovstva bohatého na ropu je na svojej prvej ceste do po krajinách Európskej únie od Chášukdžího vraždy. Pred Francúzskom navštívil Grécko.



Organizácia DAWN (Democracy for the Arab World Now) so sídlom vo Washingtone vyzvala francúzske úrady, aby začali vyšetrovanie korunného princa bin Salmána. Na svojej webovej stránke uviedla, že v 42-stranovom trestnom oznámení označuje princa za spolupáchateľa mučenia Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule v roku 2018 a pri novinárovom zmiznutí. Chášukdží bol kritikom vlády vo svojej vlasti.



DAWN sa zameriava na prípady porušovania ľudských práv v autokratických režimoch Perzského zálivu, vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE). Tvrdí, že princ nesmie mať imunitu pred trestným stíhaním, pretože nie je hlavou štátu Saudská Arábia.



"Francúzsko ako signatár dohovorov OSN proti mučeniu a násilným zmiznutiam je povinné vyšetrovať podozrivého, ako napríklad bin Salmána, ak sa nachádza na francúzskom území," napísala výkonná riaditeľka DAWN Sarah Leah Whitsonová.



Macronov úrad označil stretnutie s korunným princom za "pracovnú večeru". Francúzsky prezident chce na ňom hovoriť aj o ľudských právach a s bin Salmánom bude rozoberať i "jednotlivé prípady", informoval vysokopostavený prezidentov poradca citovaný agentúrou AFP, ktorý nechcel byť menovaný. Prezident to tak podľa neho robí vždy, keď má príležitosť sa s korunným princom stretnúť.