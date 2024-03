Ľudskoprávne skupiny: Irán vlani popravil najviac ľudí od roku 2015

Paríž 5. marca (TASR) - Irán vlani popravil najmenej 834 ľudí, čo je najviac od roku 2015. Upozornili na to v utorok v spoločnej výročnej správe o treste smrti v Iráne dve ľudskoprávne skupiny - Iránska skupina pre ľudské práva (IHR) so sídlom v Nórsku a skupina Spoločne proti trestu smrti (ECPM) sídliaca v Paríža. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Počet popráv v Iráne vlani vzrástol o približne 43 percent v porovnaní s rokom 2022. Zároveň bol vlaňajšok len druhým rokom za dve desaťročia, počas ktorého bolo zaznamenaných viac než 800 popráv. Druhým rokom je rok 2015, keď v Iráne vykonali vyše 970 popráv.



Irán v posledných rokoch vykonáva popravy obesením.



Spomínané ľudskoprávne skupiny Irán obvinili z používania trestu smrti na šírenie strachu v spoločnosti vo svetle protivládnych protestov, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej po zadržaní políciou.



"Vštepovanie strachu je jediným spôsobom režimu, ako sa udržať pri moci a trest smrti je jeho najdôležitejší prostriedok," uviedol v správe riaditeľ IHR.



Irán dosiaľ popravil deväť mužov v súvislosti s útokmi na bezpečnostné zložky počas protivládnych protestov v roku 2022, z toho šiestich vlani.



Ľudskoprávne skupiny však poukazujú predovšetkým na nárast počtu popráv súvisiacich s inými obvineniami. "Mimoriadne znepokojujúca je dramatická eskalácia počtu popráv spojených s drogami v roku 2023, ktorý stúpol na 471 ľudí. To je 18-krát viac než v roku 2020," uvádza sa v správe.



Medzi popravenými sú pritom nadmerne zastúpení i príslušníci etnických menšín, a to predovšetkým sunnitskí Balúčovia obývajúci juhovýchod Iránu.



Vlani bolo popravených 167 Balúčov, čo predstavuje približne 20 percent všetkých vlaňajších popráv. Táto menšina tvorí len päť percent iránskej populácie.



Väčšina popráv sa koná vo väzniciach, ale vlani sa oproti roku 2022 strojnásobil počet verejných popráv. Na verejných priestranstvách vlani popravili sedem ľudí. Iba 15 percent zo zaznamenaných popráv oficiálne oznámili iránske médiá. Väčšinu popráv pre IHR potvrdili jej vlastné zdroje.



Vlani bolo tiež popravených najmenej 22 žien, čo je najviac za uplynulé desaťročie. Väčšinu z nich popravili za vraždu, pričom mimovládne organizácie dlho upozorňujú na to, že ženám v Iráne hrozí trest smrti za vraždu násilníckeho partnera alebo príbuzného.