< sekcia Zahraničie
Ľudskoprávneho aktivistu Safarova odsúdili na osem rokov väzenia
Aktivista bol zadržaný v decembri 2024, krátko pred svojou plánovanou cestou do USA, kde si mal od amerického ministerstva zahraničných vecí prevziať cenu za obranu ľudských práv.
Autor TASR
Baku 12. júna (TASR) — Súd v azerbajdžanskej metropole Baku uznal v piatok známeho ľudskoprávneho aktivistu Rufata Safarova vinným z úmyselného ublíženia na zdraví, výtržníctva a finančného podvodu a odsúdil ho na osem rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Safarovova právnička oznámila, že s ním zásadne nesúhlasí a podá odvolanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Aktivista bol zadržaný v decembri 2024, krátko pred svojou plánovanou cestou do USA, kde si mal od amerického ministerstva zahraničných vecí prevziať cenu za obranu ľudských práv. Zahraničné organizácie vrátane Amnesty International označili následný proces aj verdikt za politicky motivovaný.
Safarov je bývalý prokurátor, ktorý v decembri 2015 verejne oznámil rezignáciu na svoju funkciu s tým, že už viac nemôže tolerovať potláčanie ľudských práv a slobôd v Azerbajdžane. Krátko nato sa voči nemu začalo trestné konanie za prijímanie úplatkov. V septembri 2016 ho odsúdili na deväť rokov väzenia. V marci 2019 mu prezident Ilham Alijev udelil milosť.
V roku 2020 Safarov založil organizáciu Defense Line (Obranná línia) zameranú na monitorovanie porušovania práv v Azerbajdžane.
Táto krajina v posledných rokoch čelí kritike Západu pre represie proti nezávislým novinárom, opozičným politikom a občianskym aktivistom. Vláda tieto obvinenia odmieta a výzvy na prepustenie zadržaných označuje za zasahovanie do nezávislého súdneho systému.
Aktivista bol zadržaný v decembri 2024, krátko pred svojou plánovanou cestou do USA, kde si mal od amerického ministerstva zahraničných vecí prevziať cenu za obranu ľudských práv. Zahraničné organizácie vrátane Amnesty International označili následný proces aj verdikt za politicky motivovaný.
Safarov je bývalý prokurátor, ktorý v decembri 2015 verejne oznámil rezignáciu na svoju funkciu s tým, že už viac nemôže tolerovať potláčanie ľudských práv a slobôd v Azerbajdžane. Krátko nato sa voči nemu začalo trestné konanie za prijímanie úplatkov. V septembri 2016 ho odsúdili na deväť rokov väzenia. V marci 2019 mu prezident Ilham Alijev udelil milosť.
V roku 2020 Safarov založil organizáciu Defense Line (Obranná línia) zameranú na monitorovanie porušovania práv v Azerbajdžane.
Táto krajina v posledných rokoch čelí kritike Západu pre represie proti nezávislým novinárom, opozičným politikom a občianskym aktivistom. Vláda tieto obvinenia odmieta a výzvy na prepustenie zadržaných označuje za zasahovanie do nezávislého súdneho systému.