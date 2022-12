Ľudskoprávni aktivisti si prevzali alternatívne Nobelove ceny

Štokholm 1. decembra (TASR) - Aktivisti a organizácie zo Somálska, Venezuely, Ugandy aj Ukrajiny si v stredu večer na slávnostnom ceremoniále v Štokholme prevzali tzv. alternatívne Nobelove ceny (Right Livelihood Awards), ktoré v tomto roku získali za snahy o presadzovanie mieru a spravodlivosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ocenenia si v Štokholme osobne prevzali somálske ľudskoprávne aktivistky - Fartuun Adanová a jej dcéra Ilwad Elmanová -, ukrajinská ľudskoprávna aktivistka Olexandra Matvijčuková so svojou organizáciou Centrum pre občianske slobody (CCL), venezuelské humanitárne združenie Cecosesola a tiež ugandská organizácia na ochranu klímy s názvom Africký inštitút pre riadenie energetiky (AFIEGO).



Tohoročných laureátov oznámili koncom septembra. Ocenení boli za vytrvalý boj o lepšie modely spoločnosti, ktoré by nahradili tie nefunkčné, približuje DPA. Cenu v tomto roku vôbec prvýkrát získali aktivisti z Ukrajiny, a to za snahy o posilňovanie občianskej spoločnosti a presadzovanie princípov právneho štátu a medzinárodného práva.



Alternatívne Nobelove ceny udeľuje od roku 1980 nadácia Right Livelihood Award Foundation ako ocenenie za angažovanie sa v oblasti ľudských práv, verejného zdravia a dobrého spravovania spoločnosti.



Ocenenie napríklad pred dvoma rokmi získal v súčasnosti väznený bieloruský disident Ales Biaľacki, ktorý sa v tomto roku stal spolulaureátom Nobelovej ceny za mier. Získala ho tiež väznená iránska ľudskoprávna aktivistka a právnička Nasrín Sotúdeová. V roku 2018 bola alternatívnou Nobelovou cenou ocenená aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová a v roku 2014 ju okrem iných získal aj americký whistleblower Edward Snowden.