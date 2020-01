Ľudskoprávni aktivisti v Rusku sú za pochovanie Leninovho tela

Moskva 21. januára (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti v Rusku navrhujú, aby komunistické strany vzali na seba náklady spojené so starostlivosťou o telo vodcu ruských boľševikov Vladimira Uľjanova Lenina vystavené v mauzóleu v Moskve alebo ho dali pochovať.



Podľa agentúry RIA Novosti to navrhla šéfka Výboru pre občiansku pomoc a členka správnej rady združenia Memorial Svetlana Gannuškinová, ktorá sa domnieva, že na znak úcty k Leninovi by bolo lepšie jeho telo pochovať.



Pripomenula, že podľa tradície žijúci majú "povinnosť pochovať zosnulého, takže samotná skutočnosť, že toto mauzóleum stojí, je monštruózna". Dodala, že "vytváranie symbolov tohto druhu je príšerné". Mauzóleum, kde je verejne vystavené telo vodcu boľševickej revolúcie z roku 1917, považuje aktivistka za symbol totalitarizmu, ktorý však podľa nej nemá s Leninom nič spoločné.



Za pochovanie Leninovho tela sa vyslovil aj Roman Romanov, člen Rady pre ľudské práva, pôsobiacej pri kancelárii prezidenta Ruskej federácie. Romanov vyslovil názor, že "mauzóleum ako také nemá miesto ani v 21. storočí a ani v centre Moskvy, kde sa nachádza".



Roman Silantiev, riaditeľ strediska pre ľudské práva pri Svetovej rade ruského národa, je presvedčený, že Leninovo telo je možné nechať v mauzóleu, ale náklady na jeho údržbu a prevádzku stavby musia znášať komunistické strany. Silantiev je rovnako presvedčený, že stavby tohto druhu by sa mali zachovať, nie ich ničiť.



V Rusku sa v utorok konajú spomienkové podujatia, ktorými si tamojší komunisti a ich sympatizanti pripomínajú život a dielo zakladateľa sovietskeho štátu Vladimira Lenina. Od jeho smrti uplynulo v tento deň 96 rokov.