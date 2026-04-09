Ľudskoprávny Memorial v Rusku označili za extrémistický
Autor TASR
Moskva 9. apríla (TASR) - Organizácia Memorial - jedna z kľúčových inštitúcií na ochranu ľudských práv v Rusku - sa ocitla na zozname extrémistických organizácií a jej činnosť je v krajine zakázaná. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu a na podnet ruského ministerstva spravodlivosti. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.
Memorial sa v roku 2022 stal nositeľom Nobelovej ceny mieru. Nobelov výbor vtedy ocenil úsilie organizácie zdokumentovať vojnové zločiny, politické represie a porušovanie ľudských práv v Rusku a iných postsovietskych krajinách. Ocenenie vtedy získala spolu s bieloruským aktivistom Alesom Biaľackým a ukrajinským Centrom pre občianske slobody.
Ruské úrady už dlhodobo využívajú obvinenia z „extrémizmu“ na potláčanie občianskej spoločnosti, politických, kultúrnych a sociálnych iniciatív, ktoré vláde nevyhovujú, uviedol Memorial Nemecko v reakcii na rozhodnutie ruského Najvyššieho súdu. „Ťažko si predstaviť niečo absurdnejšie ako obvinenie z extrémizmu voči Memorialu – celosvetovo uznávanej organizácii, ktorá za svoju činnosť získala v roku 2022 Nobelovu cenu za mier. Memorial prežije Putinov režim a jedného dňa bude opäť aktívne pôsobiť v Rusku,“ dodala organizácia citovaná webom Euronews.
V roku 2016 bola táto organizácia v Rusku zaradená do zoznamu tzv. zahraničných agentov. Koncom roka 2021, krátko pred rozpútaním vojny proti Ukrajine, súd rozhodol o ukončení činnosti a likvidácii ruskej pobočky Memorialu a jeho Centra pre ľudské práva.
V máji 2023 bolo v Ženeve založené Medzinárodné združenie Memorial, ktorého členmi sa stalo 15 organizácií pridružených k súdne zlikvidovanému Medzinárodnému Memorialu. V roku 2026 ruské úrady vyhlásili za nežiaducu nemeckú pobočku.
Medzinárodná historicko-vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť Memorial (skrátene Medzinárodný Memorial) je nezisková organizácia zaoberajúca sa štúdiom politických represií v ZSSR a v súčasnom Rusku, kde prispievala k morálnej a právnej rehabilitácii osôb podrobených politickým represiám. V súčasnosti monitoruje aj podozrenia na prípady porušovania ľudských práv na Ukrajine.
Medzinárodný Memorial bol založený v roku 1992 v Moskve. Predchodcom bola moskovská skupina Memorial, ktorá vznikla v roku 1987, pričom následne podnietila vznik mnohých ďalších regionálnych organizácií a skupín. V roku 1989 sa všetky tieto organizácie a skupiny zlúčili do celozväzovej historicko-vzdelávacej spoločnosti Memorial. Jedným z organizátorov a prvým čestným predsedom bol akademik Andrej Sacharov.
