Berlín 23. júla (TASR) - Ľudstvo do štvrtka spotrebuje ročnú zásobu prírodných zdrojov na Zemi. Od tohto dňa bude svet žiť na ekologický dlh, informoval v stredu nezávislý think tank Global Footprint Network (GFN). Vlani pripadol tzv. Deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme (Earth Overshoot Day) na 1. august, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme označuje bod, od ktorého ľudstvo v danom roku už využíva viac poľnohospodárskej pôdy, dreva a zásob rýb a vypúšťa viac oxidu uhličitého, než ekosystémy dokážu obnoviť alebo absorbovať.



„Ukazuje to, že náš súčasný ekonomický a konzumný model nadmerne zaťažuje planétu a ohrozuje našu budúcnosť - a tento tlak stále rastie,“ uviedol vo vyhlásení Svetový fond na ochranu prírody.



Od začiatku 70. rokov 20. storočia, keď Deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme pripadol na koniec decembra, sa tento dátum každoročne posúva na skorší termín. Vlani žilo ľudstvo na ekologický dlh od 1. augusta, rok predtým od 2. augusta.



Organizácia GFN uviedla, že rozšírenie podielu obnoviteľnej elektrickej energie na 75 percent celkovej spotreby elektriny by mohlo oddialiť Deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme o takmer štyri týždne. Zníženie množstva potravinového odpadu a automobilovej dopravy na polovicu by ho oddialilo o takmer dva týždne.