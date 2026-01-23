< sekcia Zahraničie
Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu
Vo väzbe bol od razie polície v motolskej nemocnici vo februári minulého roka.
Autor TASR
Praha 23. januára (TASR) - Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť. Polícia má podľa neho dôkazy, že je nevinný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Obvinenia jednoznačne odmietam, ani jedno z nich nie je pravdivé. A najšialenejšie je, že polícia má dôkazy, ktoré jednoznačne ukazujú, že som nič z toho, z čoho som obviňovaný, nespáchal. Ľudia sú vo väzení za to, že niečo podpísali. Ja som 11 mesiacov sedel za to, že som nepodpísal,“ povedal Ludvík s tým, že dodatok v zmluvách o navýšení cien práveže podpísať odmietol.
Podotkol, že s advokátkou od začiatku súdu ponúkali kauciu či rôzne záruky, ale súd ho prepustiť odmietol. „To boli reči, že utečiem, budem sa skrývať, pokračovať v trestnej činnosti a totálne nezmysly. A zrazu to ide? Čo sa zmenilo?“ pýtal sa exriaditeľ pred väznicou. Myslí si, že niekomu prekážal, a preto bola snaha ho do niečoho namočiť. Vraj aj vie, kto by za tým mohol byť, ale nechcel to bližšie komentovať. Dodal, že málokto vie o českom zdravotníctve a politike toľko, čo on.
„Ak niečo urobím, tak sa teda budem brániť!“ vyhlásil Ludvík a vzápätí sa mu zlomil hlas. Jeho rozhovor s novinármi bol emotívny, opakovane sa mu do očí tlačili slzy. Prepustenie na slobodu s ním vraj „zamávalo“.
Keďže je stále zamestnancom motolskej nemocnice, bude tam musieť ísť a s novým vedením sa dohodnúť, čo ďalej. „Bude veselé... bude to napínavé,“ komentoval situáciu, ktorá ho čaká.
Vo väzbe bol od razie polície v motolskej nemocnici vo februári minulého roka. Je obvinený z brania úplatkov a manipulácie s verejnými zákazkami. Polícia po zásahu uviedla, že Ludvík so svojím námestníkom Pavlom Budinským systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. V prípade obvinila 19 ľudí, ktorí sa podľa nej podieľali na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Hlavným podozrivým hrozí 12 rokov za mrežami.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
